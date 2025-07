Manresa estrenarà les primeres Jornades d'Arc Barroc de Catalunya

Els dies 3 i 4 d'octubre, Manresa acollirà la primera edició de les Jornades d'Arc Barroc de Catalunya, un esdeveniment acadèmic i divulgatiu organitzat pel Museu del Barroc de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la participació de destacats investigadors del país i activitats obertes al públic, les jornades volen consolidar-se com una plataforma de referència sobre l'art barroc català.

Manresa es convertirà en l'epicentre del debat i la recerca sobre l'art barroc gràcies a la celebració de les primeres Jornades d'Arc Barroc de Catalunya, una iniciativa del Museu del Barroc de Catalunya, amb el suport científic i organitzatiu del Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L'esdeveniment, de caràcter biennal, reunirà una selecció de reconeguts experts de les principals universitats catalanes i de la Catalunya Nord -Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona i Universitat de Perpinyà- per analitzar la situació actual de la recerca en l'àmbit barroc al nostre país. Les jornades es presenten sota el lema El barroc al segle XXI, amb l'objectiu d'aportar una mirada contemporània i interdisciplinària al moviment artístic.

La coordinació científica va a càrrec de Francesc Miralpeix i Vilamala, doctor en Història de l'Art i professor de la UAB, i compten amb la col·laboració de diverses entitats manresanes, com el Centre d'Estudis del Bages i la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Dues jornades d'activitats acadèmiques i patrimonials

El programa s'estructura en dues jornades complementàries. El dijous 3 d'octubre començarà amb ponències de caràcter acadèmic a l'Auditori de la Plana de l'Om i continuarà a la tarda al Museu del Barroc, amb comunicacions a càrrec d'estudiants i joves investigadors. La jornada es clourà amb una taula rodona titulada El gran repte: del Museu al territori, en què participaran responsables de museus i agents patrimonials d'arreu de Catalunya.

El dissabte 4 d'octubre, les jornades sortiran al carrer amb dues visites guiades a espais barrocs de referència de Manresa. El primer itinerari visitarà el Santuari de la Cova, guiat pels professors Bonaventura Bassegoda i Joan Bosch. El segon se centrarà en la Basílica de Santa Maria de la Seu, amb les explicacions de Illán Holgado i Anna Nadal, autors d'un volum en preparació sobre l'art barroc a l'emblemàtic temple manresà.

Inscripció gratuïta i modalitat en línia

La inscripció a les jornades és gratuïta i es pot formalitzar fins al 15 de setembre a través d'un formulari en línia. Les persones interessades podran escollir entre assistència presencial o visualització en directe a distància. A més, tots els participants rebran un certificat d'assistència, si així ho desitgen.

Una aposta per la recerca i la difusió del barroc

La celebració d'aquestes jornades marca un pas clau en l'estratègia del Museu del Barroc de Catalunya, declarat Museu d'Interès Nacional el 2024, per convertir-se en un centre de referència en l'estudi i la divulgació del patrimoni barroc català. Tal com han assenyalat els seus responsables, l'objectiu és vincular el museu a la recerca universitària i oferir les seves col·leccions com a suport a la investigació científica.

Aquesta primera edició, centrada en oferir un mapa del context actual de la recerca, vol ser el punt de partida d'una sèrie de trobades biennals, que en cada edició aprofundiran en una temàtica específica per valorar la riquesa i complexitat del període barroc a Catalunya.

Amb aquest projecte, Manresa reforça el seu paper com a capital del barroc català i consolida el Museu com una eina activa per posar en valor el patrimoni artístic, històric i cultural del país, tant dins com fora del circuit museístic.