Sant Vicenç de Castellet pren les regnes de Vallhonesta per garantir-ne la preservació

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha formalitzat un acord amb el Bisbat de Vic per gestionar l'església de Vallhonesta i el seu entorn durant els propers 30 anys. El conveni obre la porta a restauracions i a nous usos socials i culturals d'aquest Bé Cultural d'Interès Local.

Un acord per salvar Vallhonesta

El ple municipal ha aprovat aquest mes de juliol un conveni amb el Bisbat de Vic i la parròquia local que cedeix al consistori l'ús de l'església de Sant Pere de Vallhonesta i del cementiri annex. L'objectiu és garantir la conservació d'aquest espai patrimonial i evitar-ne la degradació després d'anys de desús i manca de manteniment.

"Amb aquest conveni, Vallhonesta torna a ser del poble. És un pas de gegant", ha afirmat l'alcalde Dani Mauriz.

Una clau per accedir a ajuts públics

Amb la cessió legalment reconeguda, el consistori pot optar a convocatòries de subvencions per consolidar i rehabilitar l'edifici. Fins ara, aquest accés era impossible per no tenir-ne l'ús assignat. Mauriz ha subratllat la urgència de les intervencions: "Tenim l'obligació moral de salvar-la".

Nous usos i una nova etapa

L'acord també permetrà utilitzar l'espai per a activitats municipals, culturals, educatives i socials, en coordinació amb la parròquia. "Volem que Vallhonesta torni a ser un espai viu, útil i obert a tothom", ha remarcat la regidora de Cultura, Carme Jiménez.

Una comissió de seguiment vetllarà per la compatibilitat entre els usos civils i religiosos. A més, el consistori assumirà el manteniment quotidià i el Bisbat es compromet a col·laborar en les obres si calgués complementar finançament.

Amb aquest acord, Sant Vicenç obre una nova etapa per a la preservació i dinamització d'un dels seus símbols històrics.