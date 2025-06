Sant Vicenç de Castellet viu un rècord històric de participació al Ball de Gitanes

La plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet s'ha omplert aquest segon Diumenge de Pasqua amb més de 450 balladors que han participat en el Ball de Gitanes, la festa més emblemàtica del municipi. L'edició d'enguany ha estat històrica: ha superat qualsevol xifra de participació registrada fins ara, fet que ha obligat per primera vegada a fer dos torns d'"entremesos" -xotis, catutxes, jota, vals, jota- per garantir l'espai i el lluïment de les colles.

Amb setze colles participants, l'ambient a la plaça ha estat d'emoció i orgull. L'alcalde Daniel Mauriz ha assegurat a l'ACN que el Ball de Gitanes és "la gran festa del poble" i ha destacat com, any rere any, augmenta la implicació ciutadana: "Creix el sentiment de pertinença i la gent no s'ho vol perdre".

Un patrimoni viu i molt estimat

Els orígens de la festa remunten a l'any 1907, quan un grup de picapedrers de Caldes de Montbui van dur al poble aquesta dansa tradicional. El ball va arrelar tant que ha sobreviscut a interrupcions i canvis d'ubicació, i avui és reconegut com a Festa Declarada d'Interès Local.

Des del 1992, el ball es fa directament a la plaça, sense escenari, fet que ha reforçat encara més la seva vessant popular. "És el nostre ADN", afirmava amb orgull Àngel, un ballador veterà que forma part d'aquesta última etapa de continuïtat. "És un gaudi i una emoció retrobar-te amb amics nous i antics. La plaça ja no dona per a tant", afegia somrient.

Novetats i emocions compartides

L'edició d'aquest 2025 ha servit també per introduir algunes novetats, com la participació per primera vegada de l'Escola de Música amb el Ball de Gitanes Infantil, reforçant així el vincle entre cultura popular i educació. A més, s'ha estrenat com a director musical Dani Gasulla, al capdavant de la Cobla Ciutat de Terrassa, que ha destacat la força visual i emocional de la festa: "És impressionant veure ballar gent de totes les edats".

Una altra de les emocions destacades de la jornada ha estat l'elecció per sorteig de la nova "núvia", el símbol femení de les Gitanes. Enguany ha estat escollida Laia Vallès, de la colla de FEDAC, que ha rebut amb entusiasme el mantó de mans de la núvia sortint. "És un orgull i molt emocionant", ha dit, afegint que després de tres anys ballant amb les infantils, enguany s'ha estrenat amb les colles grans.

Un esperit intergeneracional i transversal

La festa també ha estat l'escenari del retorn d'antigues balladores, com la Mireia i l'Elna, de la colla Vallhonesta, que després d'un temps sense ballar, han decidit tornar a sumar-se a la festa. "És una manera de fer poble que ens ve de petites", explicava la Mireia, mentre que l'Elna destacava la il·lusió de la tornada: "Enguany ho hem viscut amb més força encara".

La cloenda de la jornada ha arribat amb les tradicionals contradanses, l'Estrella, el Ball de Barons, una sardana col·lectiva i el galop final, que ha posat el punt àlgid a una festa viscuda intensament per tot el poble.

Amb un format de dos torns que podria repetir-se en properes edicions, el Ball de Gitanes continua consolidant-se com una festa viva, estimada i en creixement, i, tal com expressava l'alcalde Mauriz, "la nostra Patum" particular.