Els Tirallongues, impulsats pels castells de set a la Catalunya Nord, es preparen per a la Festa Major

Després d'una destacada actuació a les festes de Millars, a la Catalunya Nord, on van aixecar tres castells de set pisos, els Tirallongues de Manresa encaren amb optimisme la seva cita més important del calendari: la diada de la Festa Major. La colla castellera manresana aprofitarà unes setmanes de descans per preparar amb intensitat la jornada del 31 d'agost, a les 11 del matí a la Plana de l'Om, amb l'objectiu d'assolir les fites més ambicioses de la temporada.
Crida a la col·laboració
Els caps de colla han convidat expressament a tota la ciutadania i, en especial, als antics membres dels Tirallongues a sumar-se i ajudar en una diada que consideren clau per consolidar el bon moment de la formació.
Música i festa al local
La jornada castellera es completarà amb una tarda d'activitats al pati del local de la colla, ubicat a l'antiga església de Casa Caritat. A 2/4 de 6, grallers i tabalers oferiran un concert amb repertori tradicional i versions modernes; a 1/4 de 7, el grup l'Increïble Xevi i els seus muchachos portarà clàssics del punk-rock anglès, i de 2/4 de 8 del vespre a 11 de la nit, DJ Sansi tancarà la festa amb música actual.
Una setmana carregada d'activitat
Els actes de Festa Major per als Tirallongues començaran dilluns 25 d'agost amb un assaig obert a les 8 del vespre a la plaça Sant Domènec. Dimarts i divendres, la colla farà els assajos regulars a Casa Caritat; dimecres 27, a les 6 de la tarda, oferirà un taller de castells a la plaça Major, i el dissabte 30 participarà a la cercavila festiva de la ciutat.