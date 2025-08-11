Desmantellada una xarxa internacional de mobles falsificats amb magatzem a Manresa

La policia espanyola ha desarticulat un grup organitzat dedicat a la importació, distribució i venda internacional de mobles de disseny exclusiu falsificats. L'operació ha culminat amb la detenció de l'administrador i del CEO de les societats implicades i la intervenció de 6.000 peces falsificades en dos magatzems, un dels quals a Manresa, que servia de punt de distribució a diversos països europeus.
Investigació iniciada per denúncia d'una marca de prestigi
La investigació va començar arran de la denúncia del representant legal d'una prestigiosa marca internacional de mobles contra diverses societats que comercialitzaven productes falsificats. Les peces imitaven mobles de disseny amb gran reconeixement, que en el mercat original poden arribar a vendre's per 9.000 euros la unitat.
Després de mesos d'indagacions, els agents van localitzar el centre principal d'operacions a la Seu d'Urgell i un magatzem clau a Manresa, des d'on es distribuïa part del material. En total, es van intervenir 6.000 peces falsificades, amb un valor al mercat de més de 500.000 euros, i que, si haguessin estat originals, haurien superat els 2 milions.
Estratègia comercial per a mercats europeus
Els detinguts gestionaven diverses pàgines web dissenyades per operar en mercats concrets com l'alemany, l'italià o el francès, amb preus que anaven dels 50 als 1.300 euros. A més, venien els productes a través de marketplaces de conegudes marques de mobles i portals de venda en línia.
La mercaderia provenia de la Xina i s'adquiria a diferents proveïdors, per després revendre-la amb un increment del preu del 261,5% respecte al cost d'adquisició.
Beneficis milionaris i impacte al sector
Segons la policia espanyola, les societats implicades haurien obtingut fins a 10 milions d'euros anuals amb la venda de productes falsificats, afectant greument tant els fabricants originals com els consumidors.
L'anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts ha permès determinar que al llarg dels anys haurien venut prop de 90.000 articles falsificats que vulneraven els drets de propietat industrial de les marques perjudicades.