Les sancions per ús indegut de patinets elèctrics pugen un 21% a Manresa

L'ús creixent dels patinets elèctrics a Manresa ha comportat un augment de les sancions per incompliment de la normativa. Entre gener i juny d'aquest any, la Policia Local n'ha imposat 150, un 21% més que en el mateix període de 2024. Davant d'aquesta tendència, l'Ajuntament ha intensificat les accions de control i prevenció i aprovarà aquesta tardor una ordenança específica que incorporarà les noves exigències estatals.
Més multes per circular de manera imprudent
Segons les dades de la Policia Local, les sancions han passat de 124 a 150 en comparació amb el primer semestre de l'any passat. L'increment respon, en part, a l'ús cada vegada més habitual dels patinets elèctrics com a mitjà de transport a la ciutat, però també a una major vigilància per part dels agents.
Entre les infraccions més habituals destaquen la circulació per voreres, l'ús del telèfon mòbil o d'auriculars durant la conducció i la manca d'elements de seguretat com timbres o llums en horari nocturn. També es registren casos de vehicles amb més d'un ocupant i de conducció en sentit contrari.
Accions preventives i sancionadores
Per garantir un ús segur i cívic dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal, el consistori ha reforçat aquest any les campanyes de sensibilització i control. Les mesures inclouen xerrades informatives als centres educatius, accions a peu de carrer i operatius policials específics per detectar i sancionar comportaments inadequats.
Des de l'Ajuntament es recorda que els patinets elèctrics són una eina de mobilitat sostenible per a trajectes curts, però que cal respectar les normes per evitar riscos, tant per a qui els condueix com per a la resta de persones usuàries de la via pública.
Nova ordenança a la tardor
Aquesta tardor, el ple municipal aprovarà una ordenança específica per regular l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, adaptant-se a la recent Llei estatal 5/2025, aprovada el 24 de juliol i que entrarà en vigor l'1 de gener de 2026.
La nova normativa establirà les condicions de circulació, els requisits tècnics, les zones habilitades, les mesures de seguretat i la obligatorietat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. Amb aquesta iniciativa, Manresa es convertirà en una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya a actualitzar el seu marc legal d'acord amb les noves exigències estatals i europees.