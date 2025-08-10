Ona Bonet fa història amb un bronze i rècord espanyol al Campionat d'Europa sub20

L'atleta manresana Ona Bonet (Nike Running Club) ha aconseguit una fita històrica per a l'atletisme estatal al Campionat d'Europa sub20, disputat a Tampere (Finlàndia). Amb un salt d'1,86 metres, s'ha penjat la medalla de bronze i ha signat la millor marca i posició d'una atleta estatal en la prova d'alçada en aquesta competició. També hi ha participat el bagenc Biel Cirujeda, que ha completat els 400 metres llisos fins a semifinals.
Bronze i marca històrica per a Ona Bonet
Ona Bonet ha estat una de les grans protagonistes espanyoles a l'Europeu sub20. Amb un registre d'1,86 metres, a quatre centímetres de la seva millor marca personal (1,90 m), ha aconseguit el bronze i ha inscrit el seu nom a la història de l'atletisme estatal. Fins ara, cap atleta espanyola no havia aconseguit una posició tan alta ni un registre tan elevat en salt d'alçada en uns campionats europeus de la categoria sub20.
Biel Cirujeda, fins a semifinals als 400 metres
El també bagenc Biel Cirujeda (Avinent Manresa) ha competit en els 400 metres llisos. A les eliminatòries va ser tercer de la seva sèrie amb un temps de 48"15, aconseguint plaça per a les semifinals. En aquesta ronda, va signar un registre de 48"87, que li va donar la vuitena posició, però no el bitllet per a la final. Cirujeda ha tancat la seva participació amb el 23è lloc global, i finalment no ha pres part en la prova de relleus 4x400 metres, tot i estar seleccionat.
Un Europeu amb segell bagenc
La presència de dos atletes del Bages a Tampere reforça el bon moment de l'atletisme comarcal en categories formatives. El bronze d'Ona Bonet és un resultat històric que situa Manresa al mapa europeu, mentre que la trajectòria de Biel Cirujeda en un escenari internacional apunta a noves oportunitats de projecció esportiva.