El Baxi Manresa acaba el 2025 amb un incòmode viatge a Jerusalem

El Baxi Manresa tancarà l'any 2025 amb un singular desplaçament a la pista del Hapoel Jerusalem (dimarts, 19.00h. Esport3). El fet de jugar a Israel amb públic contrasta amb el que es va viure al Nou Congost, on el partit de la primera volta es va disputar a porta tancada. Les protestes de diversos col·lectius contra la presència de l'equip israelià a l'Eurocup, arran del conflicte a Gaza , van portar les autoritats a prendre la dràstica decisió de fer jugar el partit sense públic. En canvi, des de principis de desembre l'Eurolliga permet als conjunts hebreus jugar amb el suport de la seva afició. Un dels motius de preocupació és precisament el comportament d'aquests seguidors. Fa poc més d'una setmana, el València Bàsquet va jugar a Tel-Aviv i el partit va acabar amb insults racistes i xenòfobs contra el conjunt taronja i el seu entrenador Pedro Martínez.
Diego Ocampo, en declaracions a Televisió de Catalunya, ha qualificat com a "injust" el fet d'haver de viatjar a Israel. El tècnic ha recordat que a la primera volta el seu equip va jugar sense el suport de la seva gent i "en canvi ara jugarem amb un pavelló ple. Altres equips han jugat contra ells a Sèrbia i els equips turcs no aniran a Israel sinó que jugaran a un altre país. Per tant, tot es distorsiona i difumina". Ocampo ha acabat dient que la situació no és justa per a la competició però que s'hi hauran d'adaptar.
L'actual setmana contrastarà molt amb la passada. Diego Ocampo va explicar després de la victòria a Saragossa, que l'equip havia entrenat cada dia malgrat les festivitats de Nadal i Sant Esteve. Per contra, aquesta setmana els bagencs viatjaran a Israel, rebran el Bàsquet Girona divendres a les 9 del vespre i es desplaçaran a València per enfrontar-se a l'equip de Pedro Martínez diumenge a les 7 de la tarda.
Marc Estany, ja des de Jerusalem, ha explicat que el viatge ha estat "força normal tot i que hem hagut de passar molts controls. Però ens han rebut molt bé i estava tot molt ben organitzat". Centrat en el partit, l'ajudant d'Ocampo destaca el potencial del Hapoel Jerusalem i defineix la plantilla com a "dissenyada per guanyar la competició. Té jugadors de molta qualitat en totes les posicions".
El Baxi Manresa afronta el partit amb molta confiança després de les darreres victòries i les últimes incorporacions que ha fet l'equip bagenc. L'expedició és la mateixa que es va desplaçar a Saragossa. Per tant, Gerard Fernández continua dins la dinàmica del primer equip.
El Hapoel Jerusalem és el líder sòlid del grup A de l'Eurocup amb nou victòries i dues derrotes. Precisament, una de les derrotes la va encaixar al Nou Congost. L'altra va ser a la segona jornada contra el Cedevita Olimpia. En canvi, a la lliga del seu país la situació no és tan bona i ocupa la cinquena posició amb set partits guanyats i quatre de perduts. Al darrer partit, es va imposar al Maccabi Raanana per un ajustat 102-99.
El partit es podrà seguir a Manresa a través d'una pantalla gegant a la sala Stroika de l'avinguda dels Dolors on El Ganxo hi farà la transmissió en directe a partir de les 6 de la tarda amb la prèvia.
Ilija Belosevic (Sèrbia), Marcin Kowalski (Polònia) i Franko Gracin (Croàcia) xiularan el partit.