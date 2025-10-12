El Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem es jugarà a porta tancada

El Baxi Manresa ha anunciat aquest diumenge vespre que el partit corresponent a la tercera jornada de l'Eurocup del proper dimecres que l'ha d'enfrontar al Hapoel Jerusalem es disputarà al Nou Congost a porta tancada. El club bagenc ho ha anunciat en un comunicat conjunt amb la Laguna Tenerife que també jugarà sense públic el proper dimarts en partit de la Basketball Champions League. És el següent pas després que la Comissió Antiviolència declarés el partit d'alt risc.\r\n\r\nEl comunicat comença amb una declaració dels dos clubs en què rebutgen qualsevol vulneració dels drets humans o de violència que "es produeixi en qualsevol context" per recordar una vegada més que els clubs no tenen potestat per decidir no jugar un partit oficial d'una competició on s'han inscrit. No presentar-se podria comportar sancions econòmiques i disciplinàries a més de l'exclusió de les competicions europees.\r\n\r\nEl club bagenc exposa que després de realitzar nombroses consultes a les entitats corresponents, les autoritats esportives i els cossos i forces de seguretat ha decidit que el partit del proper dimecres es jugui a porta tancada amb l'objectiu de garantir "la seguretat de totes les persones implicades i el correcte desenvolupament dels partits en el marc del compliment de les nostres obligacions contractuals".\r\n\r\nCal tenir en compte que el mateix dia 15 d'octubre, Boicot ICL i Zona Roja han convocat una concentració a les 4 de la tarda davant del Nou Congost, cinc hores abans de l'inici del partit de l'Eurocup, per intentar evitar que es disputi.\r\n