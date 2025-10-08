«Farem tot el possible perquè el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem no es jugui»

El grup d'animació Zona Roja del Baxi Manresa i la campanya Boicot ICL han reiterat aquest dimecres que el partit de l'Eurocup entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, previst per al 15 d'octubre, no arribi a disputar-se. En una roda de premsa davant el pavelló del Nou Congost, els col·lectius han denunciat que permetre el matx seria "blanquejar el genocidi que Israel està cometent a Gaza" i han assegurat que faran "tot el possible per evitar que el partit no es jugui".
"No podem permetre que un equip que representa un genocidi jugui a casa nostra"
A les portes del Nou Congost, i hores abans del partit entre el Baxi Manresa i l'Slask Wroclaw, representants de la campanya Boicot ICL i del grup d'animació Zona Roja han comparegut davant els mitjans de comunicació per explicar el seu posicionament i les mobilitzacions previstes.
Els convocants han fet una acció simbòlica amb una estesa de paquets de mida humana, embolicats en llençols blancs, per representar les víctimes mortals del genocidi a Gaza. Al seu voltant, una vintena de persones han desplegat pancartes i cartells amb consignes com "Stop genocidi" i "Boicot a Israel".
En la seva intervenció, la portaveu de Boicot ICL ha remarcat que la campanya s'emmarca dins del moviment internacional BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), promogut per la societat civil palestina des del 2005. "És una eina de pressió pacífica per acabar amb l'ocupació militar, l'Apartheid i permetre el retorn de les persones refugiades palestines. I, avui, per aturar el genocidi", ha exposat.
El col·lectiu considera que Israel utilitza l'esport "per mostrar-se al món com un estat normal" i per "blanquejar un règim racista i militarista". "El boicot esportiu és una manera d'evitar que la diplomàcia de la normalització arribi també a les pistes. No podem permetre que un equip tan vinculat a l'exèrcit israelià jugui a Manresa com si res no passés", ha insistit.
"Normalitzar equips israelians és blanquejar el genocidi"
El representant de Zona Roja ha celebrat que "l'afició del Manresa hagi mostrat una gran unitat" i hagi aconseguit "un posicionament conjunt" entre els tres grups d'animació del Nou Congost. "Som contraris a la celebració d'aquest partit i a la presència de qualsevol equip israelià a casa nostra", ha remarcat.
Davant el debat que alguns aficionats han obert sobre la conveniència de separar esport i política, el portaveu ha estat clar: "Nosaltres tenim clar que això no és així. Normalitzar equips israelians és blanquejar el genocidi que l'Estat d'Israel està cometent a Gaza".
Durant la seva intervenció, ha llegit declaracions de dirigents esportius israelians i directius del mateix Hapoel Jerusalem, que -ha dit- "demostren la connexió directa entre la política i l'esport a Israel". "El propi president del club va afirmar que els equips israelians representen Israel al món, i això fa evident que la seva presència aquí és un acte polític", ha afegit.
El portaveu ha insistit que "venir a jugar al Nou Congost ja és una victòria simbòlica per a ells, encara que perdin el partit", i ha lamentat que "el club i les institucions espanyoles anteposin l'ordre de jugar al clam popular de rebuig".
Mobilització el 15 d'octubre: "Farem tot el possible per evitar que el partit no es jugui"
Els col·lectius han confirmat que mantenen la concentració prevista per al 15 d'octubre, el mateix dia del partit, a partir de les 4 de la tarda davant del pavelló del Nou Congost. "El nostre objectiu és que aquest partit no es jugui", ha afirmat el portaveu de Zona Roja, en resposta a les preguntes dels periodistes. "Volem una protesta pacífica, però ferma, com les que ja s'han vist en altres llocs. La nostra idea és fer tot el possible perquè el partit no es disputi", ha reiterat.
El portaveu ha recordat que moviments similars tenen lloc a altres ciutats com València, Tenerife o Badalona, on les aficions locals també han expressat el seu rebuig a rebre equips israelians. "És un crit unànime: els equips israelians no són benvinguts a casa nostra ni a cap competició europea", ha dit.
"L'Estat posa per davant els interessos polítics"
Els col·lectius han criticat també que la Comissió Antiviolència hagi declarat el partit com a d'alt risc, una decisió que -segons ells- demostra que "l'Estat està més preocupat per mantenir la imatge institucional que per escoltar la veu de la gent". "El suport popular als equips israelians és zero. La majoria de la gent no vol que aquest partit es jugui, però l'Estat anteposa els interessos polítics i diplomàtics", han lamentat.
Sobre la posició del club, els representants han reconegut que el Baxi Manresa està acatant el que marquen els organismes superiors, com l'EuroCup i l'Eurolliga, i que no pot permetre's una sanció econòmica en cas d'incompareixença. Tot i això, han instat el club "a explorar totes les vies legals possibles per evitar que el partit es jugui al Nou Congost".
Antecedents: un conflicte que ha anat creixent
Les mobilitzacions previstes per al proper dimecres s'emmarquen en un clima de tensió creixent entorn del partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem.
El 16 de setembre, el club bagenc va comunicar que deixava en mans del CSD i de l'EuroCup la decisió sobre la disputa del partit, davant les primeres peticions de suspensió. El 24 de setembre, el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar una moció demanant la suspensió del partit en solidaritat amb el poble palestí. I el 2 d'octubre, coincidint amb l'assalt a la Global Sumud Flotilla, una manifestació multitudinària amb 3.000 persones va recórrer els carrers de la ciutat reclamant el boicot a Israel i l'anul·lació del matx.
Aquest mateix dimarts, la Comissió Antiviolència ha declarat el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem com a partit d'alt risc, després d'una inspecció de Mossos d'Esquadra i de membres de seguretat de l'equip israelià al Nou Congost. Tot i que una de les opcions sobre la taula és jugar a porta tancada, el club encara no ha pres cap decisió definitiva, però tampoc no ha posat a la venda les entrades.
El que sí que descarta el Baxi Manresa és no presentar-se al partit, ja que això comportaria greus sancions esportives i econòmiques que podrien afectar el futur del club en competicions europees.
Malgrat tot, la pressió social i política continua augmentant, i la imatge d'aquest dimecres davant el pavelló -amb els paquets blancs estirats a terra simulant les víctimes de Gaza- ha deixat clar que una part important de l'afició manresana no vol que el Nou Congost sigui l'escenari d'un partit amb l'equip israelià.