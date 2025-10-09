El Baxi Manresa estrena el seu compte de victòries davant un fluix Slask Wroclaw (74-62)

Primera victòria del Baxi Manresa a l'Eurocup davant un Slask Wroclaw que ha aguantat el ritme fins al tram final de la primera part. A la segona, els bagencs han assolit quinze punts al seu favor només començar-la. Semblava que els segons vint minuts podien ser plàcids per als de Diego Ocampo. Però el rival ha reaccionat i ha arribat ben viu als últims deu minuts que han tingut color bagenc. Grant Golden ha mostrat un cop més un gran nivell de joc ben ajudat per Agustín Ubai i un espectacular Kaodirichi Akobundu-Eihgou. El partit ha estat aturat diverses vegades per anomalies al marcador. En un d'aquestes vegades, l'afició local ha respost amb crits de "volem un pavelló". I en una altra, "n'estem fins als ...".
El Baxi Manresa ha començat el partit amb Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Álex Reyes, Marcis Steibergs i Grant Golden. L'Slask Wroclaw, amb Kadre Gray, Noah Kirkwood, Jakub Niziol, Jakub Urbaniak i Stefan Dordevic. Els polonesos han pres una lleugera iniciativa que els manresans replicaven de forma immediata. Una combinació pivot - base ha posat el Baxi Manresa per primer cop al davant. Golden ha assistit a Benítez perquè el de Perpinyà anotés còmodament (8-6, minut 4). El quart avançava molt a poc a poc per culpa de diverses interrupcions que tenien tothom descol·locat. També els jugadors del Baxi Manresa que eren incapaços de trobar el ritme al partit (14-17). El primer quart s'ha allargat fins els trenta-minuts de temps real.
Benítez i Golden seguien com a jugadors amb més pólvora per part del Baxi Manresa. L'actuació de dos dels jugadors que han de ser importants aquesta temporada no servia per canviar el ritme del partit. Kao ha mostrat dues de les seves virtuts en una mateixa jugada col·locant un tap en posició defensiva i després corrent al contraatac per acabar amb una poderosa esmaixada. El nigerià ha repetit poc després en una de les poques jugades que han fet aixecar els espectadors dels seus seients (24-21, minut 17). Agustín Ubal i Alfonso Plummer també han ajudat en un parcial de 13-0 que donava tranquil·litat als manresans (31-21, minut 18). Per pocs moments. La resposta de l'Slask Wroclaw ha estat contundent. Set punts seguits dels polonesos feien reaccionar Ocampo. Una darrera combinació entre Plummer i Golden ha tancat una primera part maratoniana. Els vuit punts de renda que tenia el Baxi Manresa al descans eren un reflex de les dificultats que han patit els bagencs a la primera part (36-28). Dos tirs lliures que l'Slask Wroclaw havia anotat han quedat anul·lats després que la taula d'anotadors s'adonés que el Baxi Manresa no havia arribat al bonus al segon quart.
Els manresans han sortit més decidits a la segona part. Set puts consecutius obrien un forat que ja feia més patxoca (43-28, minut 23). Tot i això, el Baxi Manresa era incapaç de trencar. Urbaniak i Kirkwood mantenien l'Slask Wroclaw dins el partit gràcies al tir exterior. El partit arribava viu a manca dels últims deu minuts (53-44).
Quatre punts seguits del Baxi Manresa posaven la distància entre els dos equips per sobre els deu punts. Aquesta vegada no hi ha hagut reacció de l'equip polonès. Els d'Ocampo han pogut estabilitzar la seva renda sense permetre cap aproximació perillosa de l'Slask Wroclaw. Plummer anotava el seu desè punt per gairebé sentenciar el partit (71-54, minut 38). Un últim rouge final del conjunt visitant feia demanar un nou temps mort al tècnic del Baxi Manresa per evitar qualsevol sobresalt que tampoc ha arribat. 74-62 per sumar la primera victòria en competició europea. Dissabte, el Baxi Manresa tindrà l'ocasió de sumar també la primera a la Lliga Endesa.
Incidències: Guido Giovannetti (Itàlia), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Saso Petek (Eslovènia) han arbitrat el partit. Sense eliminats.