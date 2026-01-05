Un gol en fora de joc al 93 priva el CE Manresa d'una victòria merescuda davant el Cornellà (2-2)

El CE Manresa no ha pogut aconseguir la victòria davant del Cornellà per un gol al minut 93 en clar fora de joc en el que ha estat un dels millors partits de la temporada dels blanc-i-vermells al Congost. Els de Sergi Trullàs, que han tocat la puntuació de lideratge durant molts minuts, han escombrat els del Baix Llobregat del camp i han comptat amb nombroses ocasions per batre la porteria rival. La UE Cornellà s'ha endut un valuós punt amb, només, una jugada assajada a la sortida d'un córner i el gol final en fora de joc. El partit també ha servit per veure el debut d'Èric Montes, que ha jugat vint minuts.
El partit ha estat tota l'estona un monòleg del CE Manresa que, malgrat això, ha vist com s'avançava el Cornellà amb gol d'Ot Serrano al minut 10 amb un xut des de la frontal en una jugada assajada des del cornet. Malgrat això, els blanc-i-vermells han mantingut el control de la pilota i abans de la mitja part han pogut empatar. Ha estat Aleix Díaz qui, en una triangulació fantàstica a la frontal, s'ha quedat sol davant el porter rival i ha marcat.
A la segona part, el joc no ha canviat, amb el CE Manresa disposant de moltes ocasions i el Cornellà jugant a defensar-se. El gol que culminava la remuntada no ha trigat. Al minut 58, Ayoub es quedava sol davant el porter i amb una vaselina aconseguia el segon gol dels manresans. Aquest resultat, amb l'empat que havien protagonitzat Badalona i l'Hospitalet, situava els homes de Sergi Trullàs empatats a punts en el liderat.
Però com va passar en el darrer partit del 2025 davant el Badalona, una decisió de l'àrbitre en el temps afegit ha apartat el CE Manresa de la victòria. Una pilota que arribava del centre del camp ha estat disputada per alt entre un defensa i un davanter, que han deixat Hèctor Tejada sol davant Pulido, a qui ha batut en fora de joc. Fins i tot el línia ha apujat la bandera, però l'ha tornat a abaixar quan ha vist que l'àrbitre no el seguia. Resultat final de 2-2.
Jugadors i estadi han discutit la jugada, però res no ha fet canviar el criteri del col·legiat.