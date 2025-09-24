L'Ajuntament Manresa demana suspendre el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem

El ple municipal de Manresa d'aquest dimecres ha aprovat la moció presentada per Fem Manresa, amb esmenes parcials de l'equip de govern, per reclamar la suspensió del partit de l'EuroCup entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem, previst per al 15 d'octubre al Nou Congost. El text, que denuncia el genocidi a Gaza i demana un posicionament ètic del consistori, ha generat debat entre els grups polítics, amb abstencions i vots en contra a alguns punts concrets, però ha tirat endavant en el seu apartat central: instar a suspendre el partit.
El ple es posiciona contra el partit amb el Hapoel Jerusalem
La moció de Fem Manresa, alineada amb els grups d'animació del Baxi Manresa i la plataforma Boicot ICL, argumenta que disputar el duel amb l'equip israelià "blanquejaria" les accions de l'Estat d'Israel contra el poble palestí. Malgrat les divisions en alguns punts, el ple ha aprovat que l'Ajuntament es pronunciï públicament contra el partit i traslladi aquest posicionament a Bàsquet Manresa, Euroleague Commercial Assets i diverses institucions esportives i polítiques.
Abstencions i punts rebutjats
La votació s'ha fet per punts. Junts i el Grup Nacionalista s'han abstingut en el posicionament general i en cada punt. El govern ha votat en contra de declarar Manresa Ciutat Lliure d'Apartheid Israelià i del compromís que la Policia Local no reprimeixi protestes. Vox ha votat en contra de tot. Junts ha justificat la seva postura recordant que "hi ha altres conflictes bèl·lics al món" i que "amb boicots i persecucions no s'aconsegueix la pau". Tot i això, la majoria dels grups han coincidit a reclamar la suspensió del partit com a gest simbòlic.
Context internacional i suport ciutadà
Fem Manresa ha recordat al ple que organismes com la Cort Penal Internacional i l'ONU han advertit de "risc plausible de genocidi" a Gaza i han confirmat vulneracions de drets humans. El grup ha subratllat que la moció "no és un atac al Baxi Manresa ni a la seva afició", sinó "un exercici de responsabilitat moral i política".