El Baxi Manresa i Hapoel Jerusalem es manté, a dia d'avui, tal com estava previst

El Baxi Manresa ha celebrat una trobada amb els mitjans de comunicació a la seu de l'escola d'hostaleria Joviat en un acte organitzat pel seu patrocinador i que ja estava previst anteriorment a la consecució del quart títol de Lliga Catalana de la història de l'entitat. L'acte ha començat amb la preparació d'unes paelles en què han participat jugadors i tècnics de la plantilla. Les metàfores culinàries han estat presents durant la roda de premsa en què han participat Joan Blanch, director general de l'empresa Baxi, Josep Maria Herms, president del Bàsquet Manresa, Diego Ocampo, entrenador de l'equip, i Dani Pérez, capità en funcions.
Blanch ha estat el primer participant a la roda de premsa en fer una metàfora en to culinari i ha comentat que "la temperatura de l'equip està calenta i pujant". El director general de Baxi ha explicat que triomfs com el de la Lliga Catalana tenen sempre el seu impacte. "Tenim una metodologia sobre el coneixement de la marca. Pics, com guanyar la Lliga Catalana, es mesuren de forma objectiva. Ens ajuden, com també ens ajuda, ser a la Copa, al play-off o guanyar contra Barça o Madrid", ha comentat Blanch.
Un dels temes més candents que afronta el Baxi Manresa és el partit que ha de disputar el proper 15 d'octubre contra el Hapoel Jerusalem. Els grups d'animació estan pressionant el club perquè suspengui el partit d'Eurocup. Però aquesta decisió no està en mans el club. Herms ha explicat que "no podem decidir unilateralment. Si no juguem podem rebre sancions esportives i econòmiques". El Baxi Manresa està en converses amb l'Eurolliga, la Generalitat i el Consell Superior d'Esports per saber com ha d'actuar.
Un altre tema que ha hagut d'entomar Herms és l'ampliació del Nou Congost. El president s'ha mostrat optimista i creu que aviat hi haurà notícies. "Cap a finals de setembre o principis d'octubre tindrem novetats", ha explicat el santpedorenc que ha rematat la seva intervenció amb una altra metàfora culinària. "Com a l'arròs, li falten tres minuts", ha dit.
Diego Ocampo també s'ha referit a la cuina quan li han preguntat per l'estat de l'equip a poc menys de dues setmanes de començar la Lliga Endesa. "L'equip està al punt", ha valorat. El gallec ha apel·lat al treball de l'equip com a línia a seguir. Ocampo valora que si els jugadors pensen en ajudar l'equip "podem competir contra qualsevol. Per contra, si no millorem competir costarà molt". El tècnic del Baxi Manresa s'ha alegrat molt del triomf a la Lliga Catalana pels jugadors nous. I ho ha exemplificat amb Archange Izaw-Bolavie. El belga només va jugar dos minuts i, en canvi, es va endur el cartell que acreditava el Baxi Manresa com a campió. El tècnic posa aquesta actitud com a exemple a mantenir.