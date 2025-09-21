El Baxi Manresa aconsegueix la seva quarta Lliga Catalana (83-79)

El Baxi Manresa s'ha proclamat per quarta vegada en la seva història campió de la Lliga Catalana després de derrotar el Joventut 83-79. Excepte el 0-2 inicial i un parell d'empats al tercer període, els bagencs han anat sempre al davant. Això no treu les dificultats davant un equip badaloní que no ha abaixat els braços ni quan ho tenia tot en contra. Hugo Benítez, proclamat MVP, ha mostrat un dia més l'encert del seu fitxatge. Avui el nord-català ha estat secundat per Agustín Ubal i Gustav Knudsen. Tot i el patiment final, els manresans han sabut resistir i s'han proclamat campions de Catalunya.
El Baxi Manresa ha començat la final amb Dani Pérez, Retin Obasohan, Gustav Knudsen, Álex Reyes i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. El Joventut, amb Ludde Hakanson, Cameron Hunt, Adam Hanga, Sam Dekker i Simon Birgander. Kao s'ha mostrat molt intens des del segon zero. Primer, aprofitant la primera assistència de la tarda gentilesa de Pérez. I després, clavant un tap marca de la casa. La bona actitud del nigerià s'ha traslladat als seus companys que des d'una bona defensa dominaven el partit. Els jugadors del Baxi Manresa també estaven encertats en un atac d'allò més coral. Els cinc jugadors titulars han anotat abans d'arribar als quatre minuts de joc (13-4). Els badalonins han millorat amb l'entrada d'Ante Tomic a la pista. Hugo Benítez ha contrarestat les prestacions del croat amb unes jugades de gran fonament tècnic. Al primer quart, ha sumat vuit punts sense error. Com també han estat vuit els jugadors del Baxi Manresa els que han anotat al primer quart que ha acabat amb un triple de l'exManresa Hunt (26-19).
El marcador s'ha alentit al començar el segon període. Malgrat haver perdut només un punt de renda, la situació no agradava massa a Diego Ocampo que ha decidit reunir els seus jugadors. A l'altre cantó, Hunt començava a afinar-se. Poc a poc, els verd-i-negres s'acostaven al Baxi Manresa. El triple de Marcis Steinbergs ha estat un alliberament per als bagencs (34-29, minut 16). El perill de remuntada badalonina abans d'arribar al descans. El quadre bagenc ha fregat el seu màxim avantatge. No ho ha aconseguit principalment per dues pilotes perdudes de forma consecutiva. Els manresans marxaven al descans al capdavant (40-35).
Reyes també ha sumat de tres quan els verd-i-negres tornaven a pressionar. Però aquesta vegada no ha actuat de desllorigador. Obasohan perdia dues boles seguides que el conduïen a la banqueta. Les errades eren constants a les dues bandes. El Joventut ha errat un xic més i ha aconseguit empatar gairebé vint minuts després (45-45, minut 24). El triple d'Ubal tampoc li ha servit al Baxi Manresa per obrir forat. Tomic ha tingut l'ocasió d'avançar els seus però ha errat un dels dos tirs lliures que ha tingut. Aquest cop sí que ho han aprofitat els d'Ocampo. Un parcial de 14-3 que li ha permès gestionar el tram final del tercer quart i aconseguir un màxim avantatge. Knuden ha estat important amb cinc punts seguits. Els d'Ocampo afrontaven els últims deu minuts amb nou punts al seu favor (65-56).
Kao i Pérez ha repetit la jugada que ja havien fet al primer quart per assenyalar als badalonins que volien endur-se la Lliga cap al Nou Congost. Un posterior triple d'Steinbergs portava fins a màxims la distància entre els dos equips (70-58, minut 33). Quedava encara massa temps per posar el llacet al trofeu. El Joventut s'ha encarregat de demostrar-ho amb un parcial d'2-11 que feia enfadar Ocampo. Però novament, el Baxi Manresa ha aconseguit agafar aire. Ubal ha pres novament el comandament d'una nova escapada del seu equip. Semblava, ara sí, que era el cop de timó definitiu. El Baxi Manresa decidia fer un bàsquet control per deixar córrer el rellotge mentre que el joc exterior dels verd-i-negres hi posava emoció. I Rubio transformava dos tirs lliures per posar el 81-79 amb vint-i-dos segons per acabar. S'entrava a la fase en què l'equip que va perdent força personals ja a la desesperada. Pérez ha entrat només un tir lliure. Dekker ha pogut forçar la pròrroga però ha fallat un llançament triple. Novament Pérez ha anat al punt de personal. Com en la tanda anterior, només n'ha transformat un. Suficient per assegurar el quart títol de Lliga Catalana per als del Bages (83-79).
Incidències: Arnau Padró, Juan de Dios Oyón i Andrés Fernández han xiulat la final de la Lliga Catalana. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha seguit el partit al costat de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.