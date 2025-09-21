Diego Ocampo atorga el mèrit del títol a jugadors i staff

Diego Ocampo, entrenador del Baxi Manresa, ha atribuït el mèrit del títol als jugadors i l'staff tècnic que van començar a treballar des del primer dia quan el gallec era amb la República Txeca. Per això, ha dit que tenen més mèrit els seus ajudants que no pas ell mateix.
Fidel a un discurs en què els resultats no són el més important, i menys al mes de setembre, sí que considera que la victòria servirà com un "reforç positiu. Servirà perquè els jugadors nous vegin que el seu esforç val la pena". Ocampo vol jugadors compromesos que posin per davant l'equip per sobre de la promoció personal.
Centrat en els quaranta minuts de joc, l'entrenador del Baxi Manresa ha explicat que la bona sortida ha donat confiança als seus jugadors. Després, quan l'equip ha tingut mals moments alguns jugadors han fet "una passa endavant. I no és per l'encert sinó per l'actitud".
El capità Dani Pérez pensa que el partit ha estat molt disputat i jugat amb una intensitat molt alta per les alçades de pretemporada. Entre altres aspectes, el base es queda amb la bona gestió del tram final que ha fet tot l'equip. Pérez creu que el títol és totalment merescut.
Dani Miret pensa que la reacció dels seus jugadors el donarà solidesa
El tècnic Joventut, Dani Miret, ha començat la seva compareixença lamentant l'inici fred del seu equip. "El Manresa ha estat molt encertat", ha declarat l'entrenador dels badalonins. Posteriorment, ha valorat en positiu la tensió dels seus jugadors que no han sabut mantenir tots els minuts. Un altre aspecte que ha satisfet Miret ha estat la reacció dels seus jugadors quan ho tenien tot en contra. Pensa que aquest esperit "ens donarà solidesa". Miret creu que el Baxi Manresa ha estat just campió de la competició.