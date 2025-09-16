El Baxi Manresa deixa en mans del CSD i de l'EuroCup la decisió sobre el partit contra el Hapoel Jerusalem

Després que els grups d'animació del Nou Congost reclamessin no disputar el partit d'EuroCup del 15 d'octubre contra el Hapoel Jerusalem pel genocidi d'Israel a Gaza, el Baxi Manresa ha respost que la decisió no li correspon. La directiva ha explicat a NacióManresa que ha consultat el Consejo Superior de Deportes (CSD) i la pròpia competició europea perquè es pronunciïn, i que "actuaran en conseqüència".
El club trasllada la responsabilitat a CSD i EuroCup
"De moment, esperem. S'ha fet consulta a CSD i a EuroCup perquè diguin quina és la seva posició. I actuarem en conseqüència". Amb aquesta breu però clara resposta a NacióManresa, la directiva del Baxi Manresa ha volgut deixar clar que no prendrà cap decisió unilateral sobre el partit del 15 d'octubre, corresponent a la fase regular de l'EuroCup.
El club ha preferit esperar les instruccions dels organismes esportius, ja que qualsevol suspensió podria comportar sancions o conseqüències en la competició. El CSD depèn del govern espanyol, que ha mostrat en diverses ocasions una postura molt crítica amb Israel pels atacs a Gaza, mentre que l'EuroCup -que organitza la segona màxima competició europea de bàsquet- no ha retirat fins ara cap dels equips israelians i previsiblement no es decantarà per un boicot.
Context: la crida al boicot de les penyes
Aquest dimarts, els grups d'animació Grada d'Animació, Fora Dubtes i Zona Roja han emès un comunicat conjunt reclamant que el partit no es disputi. Les penyes argumenten que "les vides humanes tenen una importància infinitament superior a qualsevol esdeveniment esportiu" i recordaven que l'afició manresana ha estat històricament compromesa amb la pau i la justícia.
Aquesta crida ha situat el debat internacional sobre Gaza en el terreny esportiu local i ha posat pressió al club i a les institucions esportives. El partit, que ha de jugar-se al Nou Congost, és el primer enfrontament entre el Baxi Manresa i un equip israelià des que es va intensificar el genocidi a l'Orient Mitjà.
Expectació a l'espera de la decisió final
Ara, totes les mirades se centren en el CSD i en l'EuroCup. Si el govern espanyol optés per impulsar un boicot, el precedent seria inusual però reforçaria el posicionament polític que ja ha mostrat contra Israel a la Vuelta o Eurovisión. En canvi, si l'EuroCup defensa la continuïtat de la competició sense alteracions, el Baxi Manresa podria veure's obligat a jugar el partit malgrat la pressió de part de la seva afició.
Fins que els organismes es pronunciïn, el club manté la calma i evita prendre partit públicament més enllà de la declaració facilitada a NacióManresa. La decisió final, per tant, podria tenir implicacions més enllà de l'esport, situant Manresa en el centre d'un debat europeu sobre esport, política i drets humans.