Eurecat Manresa innova en nous acers i recobriments per a plataformes marines

El centre tecnològic Eurecat Manresa ha contribuït al desenvolupament de nous acers d'alta resistència amb recobriments avançats de làmines de zinc per optimitzar la fabricació d'elements de fixació, com ara perns, cargols i rosques, amb l'objectiu d'augmentar la resistència, la durabilitat i l'assequibilitat d'aquests components utilitzats en la instal·lació de turbines eòliques marines.
La innovació s'inscriu dins el projecte Helix, coordinat per Eurecat, que ha aportat desenvolupaments capaços de suportar les condicions extremes de l'entorn marí, a partir de materials innovadors que augmenten la durabilitat dels elements de fixació i redueixen els costos de producció fins a un 25% en comparació amb altres solucions.
Els resultats assolits milloren la fiabilitat dels elements d'unió, redueixen els riscos associats a la corrosió i a la fragilització per hidrogen i disminueixen els costos de manteniment, un fet que pot permetre un desplegament més competitiu de l'energia eòlica marina a Europa.
Concretament, Helix ha treballat en el desenvolupament de nous acers d'alta resistència, amb graus de 10.9 i 12.9 utilitzats en instal·lacions d'alta exigència, que presenten una elevada tenacitat i resistència a la fragilització per hidrogen. Aquests materials s'apliquen en la fabricació de cargols de diàmetre més gran, superiors a M64, amb una alta resistència mecànica per al muntatge de turbines eòliques cada vegada més grans.
Tal com destaca el coordinador del projecte Helix i investigador de la Unitat de Materials Metàl·lics d'Eurecat, Amadeu Concustell, "els acers desenvolupats incorporen una composició i un procés de fabricació optimitzats que permeten reduir l'ús d'elements d'aliatge costosos tot mantenint prestacions mecàniques i una tenacitat molt elevades".
El projecte també ha desenvolupat nous recobriments orgànics de làmines de zinc que milloren la durabilitat dels components i els protegeixen contra la corrosió i les condicions meteorològiques extremes de l'entorn marí. A més, els recobriments són completament lliures de PFAS; és a dir, no contenen substàncies per- i polifluoroalquilades, conegudes com a "productes químics eterns".
La responsable de la Línia de Corrosió i Degradació de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d'Eurecat, Silvia Molas, explica que "les millores en la morfologia de les escates, l'optimització de l'aglutinant i el desenvolupament de capes d'acabat més robustes són claus per allargar la vida útil dels elements de fixació en atmosferes marines altament agressives".
Amb aquests avenços en materials, "Helix contribueix a impulsar la instal·lació i el manteniment de turbines eòliques marines reduint els costos associats", explica Amadeu Concustell.
"L'energia eòlica marina té el potencial de convertir-se en una font d'energia renovable fiable i econòmicament competitiva", recorda Silvia Molas. Segons l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), l'energia eòlica marina podria generar més electricitat de la que es consumeix actualment a tot el món.
Helix és un projecte europeu finançat pel Research Fund for Coal and Steel (RFCS), coordinat pel centre tecnològic Eurecat i amb la participació de cinc socis europeus Sidenor (Espanya), Institut de la Corrosion (França), Dörken (Alemanya) i la University of Chemistry and Technology de Praga (República Txeca), que té com a objectiu desenvolupar elements de fixació d'alta resistència i gran diàmetre per al sector de l'energia eòlica marina, oferint costos competitius i una durabilitat superior en entorns marins agressius.