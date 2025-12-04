Eurecat Manresa impulsa una nova tecnologia de bioremediació per reduir fins a un 85% la contaminació del sòl

Eurecat Manresa desenvoluparà i provarà una tecnologia pionera de bioremediació in situ que utilitza microorganismes -com fongs i bacteris- per descontaminar sòls de manera molt més sostenible. Segons les previsions, aquesta innovadora metodologia pot arribar a reduir fins a un 85% els contaminants respecte als tractaments convencionals, basats en processos químics o tèrmics més costosos i agressius.
Un nou model de descontaminació: més eficient i sense excavar
La tecnologia que s'està desenvolupant en el marc del projecte europeu LIFE InBioSoil, coordinat per Eurecat, es basa en la injecció a baixa pressió de microorganismes específics capaços de degradar hidrocarburs derivats del petroli. Aquests compostos poden romandre dècades al medi ambient, amb un impacte negatiu sobre la qualitat de l'aigua, la salut dels ecosistemes i la seguretat alimentària.
Aquest enfocament permet actuar directament sobre el terreny, evitant haver d'excavar el sòl i transportar-lo a abocadors. Segons explica Carme Bosch, responsable de la Línia de Sòls i Aigües Subterrànies d'Eurecat, "l'objectiu és demostrar que els tractaments basats en la natura poden substituir els mètodes tradicionals que impliquen excavar o escalfar el sòl a temperatures molt altes". Bosch destaca que es tracta d'una operació "més econòmica, amb menys emissions i amb menor impacte ambiental".
Dues proves pilot: una benzinera catalana i l'aeroport de Brussel·les
El projecte, que compta amb socis d'Espanya i Bèlgica com Tecnoambiente, Injectis i Novobiom, preveu la realització de dues proves pilot per validar l'eficàcia de la solució.
- A Catalunya, la tecnologia es posarà a prova en una benzinera.
- A Bèlgica, el pilot es farà dins del recinte de l'aeroport de Brussel·les.
Els dos emplaçaments presenten condicions geològiques i nivells de contaminació diferents, fet que permetrà verificar el rendiment del sistema en escenaris variats.
Segons Sònia Jou, coordinadora tècnica del projecte, InBioSoil "ofereix una oportunitat real per fer que la descontaminació dels sòls sigui més sostenible". Jou subratlla que evitar l'excavació "preveu la generació de residus i contribueix a restaurar l'equilibri natural del sòl".
Contribució al Pacte Verd Europeu i a l'estratègia de sòls 2030
LIFE InBioSoil dona suport als objectius de l'Estratègia de Sòls de la UE 2030 i a la missió europea A Soil Deal for Europe, que treballen per assolir la zero contaminació i restaurar el 100% dels sòls degradats abans del 2050.
A més, el projecte també pot reduir fins a un 80% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en comparació amb les tècniques convencionals de descontaminació.
Amb una durada prevista fins al 2029, LIFE InBioSoil ha rebut finançament del Programa LIFE de la Unió Europea.