El 2025 al Bages i al Moianès, entre grans projectes, crisis industrials i mobilització social

El 2025 ha estat un any intens al Bages i al Moianès, amb anuncis econòmics de gran abast que no han arribat a prosperar, emergències ambientals, canvis rellevants en la mobilitat urbana i episodis de forta càrrega simbòlica i social. Aquests són alguns dels fets més destacats que han marcat l'actualitat del territori al llarg dels darrers dotze mesos.
Un projecte industrial que no va tirar endavant
Un dels grans anuncis de l'any va arribar el 17 de gener, quan ICL i la companyia xinesa Dynanonic van presentar una inversió de 285 milions d'euros per construir a Sallent una planta de càtodes per a bateries elèctriques a les antigues instal·lacions mineres tancades des del 2020. El projecte havia de situar el Bages en el mapa de la indústria vinculada al vehicle elèctric, però onze mesos després ICL va anunciar-ne la suspensió per la manca de suports econòmics i canvis en les polítiques de subvencions internacionals.
Montserrat, protagonista del mil·lenari
El 27 d'abril, Montserrat va viure un dels moments més multitudinaris de la seva història recent amb la processó de la Moreneta, en el marc del mil·lenari de la fundació del monestir. Milers de persones es van congregar a la plaça de Santa Maria en una jornada excepcional, que coincidia amb les noces d'or de l'entronització de la imatge. El mil·lenari, iniciat el setembre del 2024, s'ha allargat fins al desembre del 2025 amb més de 1.200 actes.
Dol al territori per la mort d'una excursionista manresana
L'1 de juny es va confirmar la troballa del cos de Txell Fusté, excursionista manresana desapareguda des del desembre del 2024 al pic del Rulhe, als Pirineus francesos. Dotze dies abans s'havia localitzat el cos d'un excursionista berguedà que feia la ruta amb ella. La troballa va posar fi a mesos d'incertesa i va commoure profundament la ciutat de Manresa.
Replantejament de la Zona de Baixes Emissions a Manresa
El 3 de juliol, l'Ajuntament de Manresa va anunciar un gir en la implantació de la Zona de Baixes Emissions després del malestar veïnal. El govern municipal va optar per una proposta "de mínims", reduint l'àmbit afectat del 50% al 10% en una primera fase. El calendari preveu una aplicació progressiva fins al 2030 i el nou plantejament es va aprovar definitivamant el ple d'aquest desembre.
Tensions polítiques i esportives al Nou Congost
El 15 d'octubre, Manresa va viure un ampli desplegament policial coincidint amb el partit del Baxi Manresa contra l'Hapoel Jerusalem. La presència de l'equip israelià va generar protestes i concentracions en el context de la vaga general en solidaritat amb Palestina. El partit es va disputar a porta tancada, un fet excepcional fora de l'etapa de la pandèmia, i va evidenciar la projecció internacional de conflictes globals al territori.
Un any de contrastos
El balanç del 2025 al Bages i al Moianès deixa un mosaic de grans expectatives industrials frustrades, episodis de dol col·lectiu i decisions polítiques rellevants, en un territori que ha tornat a situar-se al centre de debats econòmics, socials i simbòlics d'abast molt més ampli.