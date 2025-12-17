ICL suspèn el projecte milionari que tenia previst a Sallent

ICL ha suspès el projecte per construir una planta de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent, anunciat al gener. La iniciativa preveia una inversió de 285 milions d'euros i era fruit d'una aliança entre ICL i l'empresa xinesa Dynanonic. La planta s'havia d'ubicar a les antigues instal·lacions mineres que ICL té al municipi, tancades des de l'any 2020.
Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, la decisió de no donar continuïtat al projecte, que també afecta una altra inversió prevista a EUA, s'ha pres després de revisar l'evolució del mercat. ICL ho atribueix als canvis recents en les polítiques governamentals, com la finalització d'una subvenció del Departament d'Energia dels Estats Units d'Amèrica i la manca de suports econòmics a Europa.
Una iniciativa "estratègica" per al Govern
Fa gairebé un any es va anunciar que la multinacional ICL i la companyia xinesa Dynanonic preveien invertir 285 milions d'euros per impulsar una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent, que s'havia d'ubicar a les antigues instal·lacions mineres d'ICL, tancades l'any 2020. El projecte contemplava la reutilització d'un espai de prop de 100.000 metres quadrats i es presentava com una oportunitat de reindustrialització del municipi.
La iniciativa havia de convertir-se en la primera planta de Catalunya dedicada a la fabricació de càtodes de fosfat de ferro i liti per a bateries elèctriques, a través d'una joint venture entre ICL i Dynanonic. Fonts del Govern havien indicat aleshores que el projecte complia els requisits per ser considerat "estratègic", fet que n'hauria d'haver agilitzat la tramitació administrativa.
En el moment de l'anunci, el Govern de la Generalitat va valorar positivament la inversió per la seva magnitud i pel potencial de creació d'ocupació qualificada, mentre que el Consell Comarcal del Bages també va celebrar la iniciativa com un pas rellevant cap a la reindustrialització de la comarca i el reforç del seu paper dins la nova indústria vinculada a la transició energètica.
Malgrat les expectatives generades, el projecte finalment no s'ha pogut portar a terme i ha quedat descartat, tancant així una iniciativa que havia estat presentada com una aposta estratègica per al desenvolupament industrial i econòmic del Bages.