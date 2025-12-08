Sallent inicia les obres de reparació del camí de Sant Martí de Serraïma

L'Ajuntament de Sallent ha iniciat les obres d'arranjament del camí de Sant Martí de Serraïma, una actuació necessària per reparar les esquerdes aparegudes abans de l'estiu en un tram del vial. A causa dels treballs, el camí està actualment tallat tant a vehicles com a vianants.
Tall del camí i itinerari alternatiu
Des de la setmana passada, l'accés pel camí de Sant Martí de Serraïma resta totalment interromput. Com a via alternativa de pas, el consistori recomana utilitzar el camí de la Carosa, que discorre pel costat del bosc del Xipell.
Origen de les afectacions
Les esquerdes que han motivat l'actuació es van detectar abans de l'estiu i estan relacionades amb la primavera especialment plujosa d'aquest any. El tram afectat coincideix amb una antiga zona de reblert que ha perdut estabilitat. Al mes de juny, l'Ajuntament ja va dur a terme una intervenció provisional per garantir el pas durant els mesos d'estiu.
Detall de les obres
Els treballs actuals preveuen excavar fins a arribar al terreny natural, retirar el reblert existent i substituir-lo per una base sòlida formada per pedraplè i terres seleccionades. Sobre aquesta base s'executarà un nou paviment de formigó armat amb fibres. L'actuació cobreix una superfície superior als 100 metres quadrats.
Millora del drenatge
El projecte inclou també la construcció d'una cuneta per canalitzar correctament les aigües cap al torrent proper, amb l'objectiu d'evitar filtracions sota el vial i prevenir futures incidències al ferm.