Callús també implantarà contenidors tancats per millorar la recollida selectiva

Callús farà un pas endavant en la gestió dels residus amb la implantació del sistema de contenidors tancats, un model que ja funciona amb èxit a diversos municipis del Bages i que permet augmentar la recollida selectiva, reduir el rebuig i complir els objectius europeus de reciclatge.
Un nou model per avançar cap a la sostenibilitat
Diversos municipis del Bages han implementat els darrers anys el sistema de contenidors tancats, impulsat pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb resultats destacables. En aquests pobles, la recollida selectiva ha passat d'aproximadament un 40% a prop del 70%, fet que també ha permès reduir la despesa associada a l'abocador.
Ara, Callús s'incorpora a aquest model amb l'objectiu de fer una gestió més eficient i sostenible dels residus, adaptada a les necessitats del dia a dia de la ciutadania.
Contenidors amb tancament electrònic i control del rebuig
El nou sistema preveu la instal·lació de contenidors d'orgànica i de resta amb tancament electrònic. Cada llar disposarà de dues targetes que permetran obrir els contenidors, garantint així un ús correcte del servei. En el cas del rebuig, s'establiran uns dies concrets d'obertura per incentivar una millor separació dels residus reciclables.
Aquest funcionament vol facilitar el reciclatge i conscienciar la població sobre la importància de reduir el volum de deixalles que acaben a l'abocador.
Xerrada informativa per explicar el funcionament
Per donar a conèixer el nou model i resoldre dubtes, l'Ajuntament de Callús organitzarà una xerrada informativa adreçada a tota la ciutadania. La sessió tindrà lloc dimecres 10 de desembre a la sala de plens Neus Català.
Al llarg d'aquesta setmana, els veïns i veïnes del municipi han rebut una carta a casa amb la invitació i tota la informació pràctica sobre la implantació del sistema.