29 de octubre de 2025

Societat

Súria inicia la instal·lació dels nous contenidors tancats i fixa el 24 de novembre com a data clau

El sistema de contenidors d'orgànica i rebuig només es podrà obrir amb targeta o aplicació mòbil, i s'han programat sessions informatives a tots els barris

Publicat el 29 d’octubre de 2025 a les 19:32

L'Ajuntament de Súria ha començat aquesta setmana la instal·lació dels nous contenidors tancats de recollida selectiva, un pas endavant en la modernització del servei i en la millora de la gestió dels residus. El canvi principal és la implantació dels contenidors tancats d'orgànica i de resta, que a partir del 24 de novembre només es podran obrir amb targeta personalitzada o aplicació mòbil.

Implantació progressiva i informació a la ciutadania

La instal·lació dels nous contenidors ha començat aquest dilluns, 27 d'octubre, i anirà acompanyada de la distribució de tríptics informatius a totes les llars. Els nous models incorporen tecnologia per millorar el control del reciclatge i fomentar una gestió més responsable dels residus. Els contenidors d'envasos, paper, vidre, oli domèstic i roba continuaran oberts i accessibles sense identificació.

Per tal de garantir una bona transició, l'Ajuntament ha organitzat diverses sessions informatives en diferents punts de la vila entre el 4 i el 15 de novembre. Les trobades es faran al Teatre del Foment Cultural, a L'Esplai i al gimnàs de l'Institut Mig-Món.

Repartiment de targetes i material

A més, s'han establert punts de repartiment del material d'accés als nous contenidors a tots els barris, amb horaris específics del 3 al 22 de novembre. Els veïns podran recollir la seva targeta i rebre informació sobre el funcionament del nou sistema.

Nova Oficina de Gestió de Residus

L'Ajuntament, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha creat una Oficina de Gestió de Residus per atendre consultes i incidències durant la implantació. L'oficina es troba a l'aula polivalent de l'Escola Municipal de Formació d'Adults i atén el públic els dilluns al matí i els dimarts a la tarda. També es pot contactar-hi per correu electrònic (residus@suria.cat) o per telèfon (900 10 18 24).

