Súria impulsa millores energètiques i climàtiques als seus centres escolars públics

L'Ajuntament de Súria està executant aquest octubre diverses actuacions per millorar l'eficiència energètica i adaptar els centres escolars als efectes del canvi climàtic. Les obres, valorades en més de 281.000 euros, compten amb el suport de la Generalitat i afecten quatre centres educatius de la vila.
Millores per reduir l'impacte del canvi climàtic
Durant aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de Súria porta a terme un conjunt de treballs destinats a millorar el confort tèrmic i l'eficiència energètica als principals centres educatius públics del municipi. Les actuacions s'emmarquen en la voluntat de reduir l'impacte del canvi climàtic i garantir unes instal·lacions més sostenibles i saludables per a l'alumnat i el personal docent.
Els treballs es realitzen a les escoles Francesc Macià i Salipota, a l'Escola Bressol Municipal Petit Estel i a l'Escola Municipal de Formació d'Adults, amb la instal·lació de ventiladors de sostre, la renovació de finestres, la col·locació de pèrgoles i la plantació d'arbres.
Un projecte conjunt amb suport de la Generalitat
El projecte, impulsat per les àrees municipals d'Alcaldia, Educació i Transició Energètica, compta amb el suport econòmic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que n'aporta el 85% del finançament. L'Ajuntament de Súria hi contribueix amb el 15% restant, fins a sumar un pressupost total de 281.403,65 euros (IVA inclòs).
En total, s'hi instal·laran un centenar de ventiladors de sostre, es renovaran una seixantena de finestres a l'Escola Francesc Macià, i s'hi afegiran pèrgoles i nou arbrat per generar zones d'ombra i reduir la temperatura ambiental.
Continuïtat a la modernització educativa
Aquestes millores donen continuïtat a les actuacions que l'Ajuntament de Súria ha fet els darrers anys per millorar les condicions dels centres d'ensenyament públics. El consistori remarca que aquest tipus d'inversions són essencials per avançar cap a escoles més sostenibles, eficients i adaptades als reptes climàtics actuals.