Súria inicia la instal·lació dels nous contenidors amb tancament intel·ligent per millorar el reciclatge

Súria comença aquest dilluns la instal·lació dels nous contenidors de recollida selectiva dins del procés de renovació del servei de residus. El canvi incorpora contenidors tancats d'orgànica i resta, que s'obriran amb targeta o aplicació mòbil a partir del 24 de novembre, amb l'objectiu d'incrementar la recollida selectiva i afavorir la sostenibilitat.
Instal·lació dels nous contenidors
Els treballs per col·locar els nous contenidors començaran el dilluns 27 d'octubre i s'allargaran fins al divendres 31. Aquesta actuació forma part del procés de renovació del servei de recollida selectiva, que l'Ajuntament de Súria desplegarà durant les properes setmanes.
Una de les principals novetats del nou model és la implantació de contenidors tancats per a la fracció orgànica i per al rebuig, que només es podran obrir mitjançant targeta personalitzada o aplicació mòbil. Fins al 24 de novembre, aquests contenidors continuaran oberts per facilitar l'adaptació de la ciutadania al nou sistema.
Els contenidors d'envasos, paper, vidre, oli domèstic i roba seguiran sent d'accés lliure i es podran utilitzar sense necessitat d'identificació.
Més informació i suport a la ciutadania
Per explicar el funcionament del sistema, l'Ajuntament ha programat sessions informatives obertes i repartirà un kit de reciclatge format per un cubell airejat, bosses compostables i una guia d'ús. Paral·lelament, totes les llars de la vila estan rebent un tríptic amb el calendari de sessions i punts de recollida del material.
També s'obrirà una Oficina de Gestió de Residus, que atendrà consultes presencials, telefòniques i telemàtiques.
Objectiu: més reciclatge i sostenibilitat
Segons l'Ajuntament, l'objectiu principal del nou sistema és augmentar el percentatge de recollida selectiva, que actualment se situa en un 51%, per complir amb els objectius europeus i avançar cap a una gestió més sostenible dels residus.
El canvi comportarà el reajustament d'algunes àrees de recollida, però sempre mantenint la proximitat amb els barris afectats. Amb la renovació, totes les àrees disposaran de contenidors per a totes les fraccions, fet que facilitarà el reciclatge i millorarà la comoditat dels veïns.
Implicació del comerç i la restauració
Els establiments comercials i de restauració també reben assessorament personalitzat per adaptar-se al nou sistema. A partir de començaments de novembre, aquest sector disposarà de cubells específics per a envasos i d'una guia informativa amb instruccions per a una correcta gestió dels residus.
Amb aquest projecte, Súria aposta per un model més eficient i respectuós amb el medi ambient, basat en la corresponsabilitat ciutadana i en l'ús de noves tecnologies per optimitzar el reciclatge.