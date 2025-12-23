Sant Vicenç de Castellet i Ampans reforcen la col·laboració amb el centre Encaix

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Fundació Ampans han signat un nou conveni de col·laboració per potenciar les activitats del Centre Ocupacional Encaix, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i reforçar la seva vinculació amb el municipi.
Un acord per impulsar la inclusió i el benestar
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Fundació Ampans han formalitzat un nou conveni de col·laboració destinat a promoure i reforçar les activitats que es duen a terme al Centre Ocupacional Encaix, situat al municipi. L'entesa estableix un marc de treball conjunt per potenciar accions orientades a millorar l'autoestima, la qualitat de vida i la participació social de les persones amb discapacitat que són usuàries del centre.
El conveni parteix de la voluntat compartida de donar noves oportunitats a les persones ateses al centre, tot afavorint la seva integració en la vida comunitària i la creació de vincles amb l'entorn més proper. En aquest sentit, l'acord posa l'accent en la importància de la col·laboració entre administració local i entitats socials com a eina clau per avançar cap a una societat més inclusiva.
Activitats compartides amb les entitats del municipi
Un dels eixos centrals del conveni és la possibilitat que les persones usuàries del Centre Ocupacional Encaix puguin participar en activitats conjuntes amb entitats del municipi. Aquesta obertura al teixit associatiu local ha de permetre ampliar les experiències socials dels participants, reforçar el sentiment de pertinença i fomentar relacions de proximitat amb la comunitat.
La iniciativa també busca trencar barreres i estigmes, facilitant espais de trobada i col·laboració entre persones amb discapacitat i la resta de veïns i veïnes del municipi. D'aquesta manera, el centre no només actua com a recurs assistencial, sinó també com a punt de connexió entre les persones usuàries i la vida social i cultural de Sant Vicenç de Castellet.
El Centre Ocupacional Encaix, un recurs de proximitat
El Centre Ocupacional Encaix, ubicat al carrer Soler i Puigdollers, atén una vintena de persones del municipi i de l'entorn proper. A través d'aquest equipament, les persones usuàries tenen accés a un recurs de teràpia ocupacional en el seu mateix entorn, fet que afavoreix la continuïtat dels vincles personals i familiars.
El centre treballa per fomentar l'autonomia personal, la participació social i el desenvolupament de les capacitats individuals de cada persona. Les activitats que s'hi duen a terme estan orientades a potenciar habilitats funcionals, socials i relacionals, sempre amb una mirada centrada en la persona i en el seu projecte vital.
Acte de signatura i trobada amb les persones usuàries
La signatura del conveni ha comptat amb la participació de l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz; la regidora de Benestar Social, Gent Gran i Medi Ambient, Eulàlia Sardà, i el director general de la Fundació Ampans, Toni Espinal. A l'acte també hi han assistit representants de l'entitat i alumnes del centre ocupacional.
Després de la formalització de l'acord, els representants institucionals i d'Ampans s'han desplaçat al Centre Ocupacional Encaix per compartir una estona amb les persones usuàries i desitjar-los bones festes. Aquesta visita ha servit per reforçar el contacte directe amb el dia a dia del centre i posar en valor la tasca que s'hi desenvolupa.
Una col·laboració amb mirada de futur
El nou conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Fundació Ampans consolida una relació de col·laboració que vol tenir continuïtat en el temps. L'acord estableix les bases per seguir treballant conjuntament en iniciatives que promoguin la inclusió social, l'autonomia personal i la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida del municipi.