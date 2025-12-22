La Generalitat executarà el 2026 el vial d'accés de Sant Vicenç a la C-55

La Generalitat de Catalunya construirà l'any vinent el tram de 320 metres que completarà el vial d'accés de Sant Vicenç de Castellet a la C-55 en sentit sud. L'obra, amb un pressupost d'1,3 milions d'euros i una durada prevista de sis mesos, ha estat llargament reivindicada pel municipi i millorarà la mobilitat de veïns i empreses del polígon Les Vives.
Projecte aprovat després de 20 anys d'espera
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha aprovat de manera definitiva el projecte que permetrà construir la connexió amb la C-55 en sentit sud. La Generalitat preveu licitar les obres durant el primer trimestre de 2026 i executar-les en el segon semestre de l'any. El projecte, reivindicat per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet durant més de dues dècades, completarà els 320 metres pendents per assegurar la sortida natural des del polígon industrial Les Vives.
L'any passat, el consistori va formalitzar l'ocupació directa dels terrenys necessaris, el darrer requisit demanat per la Generalitat per poder iniciar l'obra. Aquesta acció va desbloquejar un projecte clau per a la mobilitat del municipi i la connexió amb l'entorn industrial.
Una obra clau per a veïns i empreses
L'alcalde, Dani Mauriz, ha destacat la importància del vial: "Facilitarà la connexió amb la C-55 en sentit sud i afavorirà la mobilitat, tant per als veïns com per a les empreses del polígon Les Vives amb una millor connexió cap a Barcelona".
El cost total de l'obra és d'1,3 milions d'euros, dels quals el 66% serà aportat per l'Ajuntament i el 33% restant per la Generalitat, una inversió que permetrà millorar la seguretat i l'eficiència del trànsit al municipi.