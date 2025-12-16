Sant Vicenç de Castellet impulsa la Taula de Prevenció de la Delinqüència Juvenil

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat en marxa la Taula de Prevenció de la Delinqüència Juvenil, un projecte coordinat que busca prevenir situacions de risc entre els joves del municipi. El projecte local s'ha adaptat a les necessitats específiques de Sant Vicenç a partir de l'experiència del Model Manresa que va tenir un resultat molt positiu a la capital del Bages ara fa quatre anys.
Un enfocament integral i coordinat
La Taula de Prevenció de la Delinqüència Juvenil reuneix els principals agents implicats en la seguretat i el benestar juvenil: Justícia Juvenil, Mossos d'Esquadra, personal de Joventut, Serveis socials i Policia Local. L'objectiu és analitzar cas per cas la situació de cada jove i definir un paquet d'accions coordinades, que inclou suport socioeducatiu, acompanyament, intervencions preventives i activitats de lleure que fomentin valors positius i oportunitats de futur.
Segons l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, es vol "impulsar la seguretat des de tots els àmbits augmentant la presència policial però acomapanyada un treball transversal que impliqui educació, serveis socials i la resta de serveis municipals. Aquesta taula és la nostra aposta per donar alternatives reals als joves i reduir els riscos de delinqüència".
Inspiració i resultats provats
El projecte local s'ha adaptat a les necessitats específiques de Sant Vicenç a partir de l'experiència del Model Manresa, on un programa similar ha aconseguit allunyar de la delinqüència el 70% d'un grup de menors identificats amb conductes conflictius. La iniciativa ha servit de model de referència per dissenyar intervencions efectives que combinen acompanyament, educació i coordinació entre agents municipals i policials.
Una aposta per la prevenció
La Taula treballarà de manera tècnica i permanent, revisant i ajustant les mesures segons les necessitats dels joves i els indicadors de seguretat del municipi. Aquesta acció forma part de l'estratègia més àmplia de l'Ajuntament per reforçar la seguretat, combinar la presència policial amb programes preventius i fomentar la participació activa de la comunitat.