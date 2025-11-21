ERC carrega contra la pujada d’impostos de Junts a Sant Vicenç i vota en contra de les ordenances

ERC Sant Vicenç ha votat en contra de les ordenances fiscals proposades pel govern de Junts, que inclouen una pujada del 2,9% dels impostos i un augment del 5% de la taxa d'escombraries. El grup republicà acusa l'executiu municipal d'improvisació, incompliment de promeses i manca de voluntat de consens, i lamenta que les seves propostes socials hagin estat rebutjades.
ERC critica un increment d'impostos que considera incoherent amb les promeses electorals
El grup municipal d'ERC Sant Vicenç ha rebutjat les ordenances fiscals presentades pel govern de Junts, assegurant que tornen a incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Les noves ordenances preveuen una pujada del 2,9% dels impostos municipals i un augment del 5% de la taxa d'escombraries, que segons els republicans ja acumula un increment del 60% en dos anys. El portaveu Jordi Palma ha denunciat que aquestes mesures "incompleixen les promeses electorals de rebaixa fiscal" i evidencien "una gestió improvisada i desconnectada de la realitat del municipi".
Acusen Junts de mala gestió econòmica i improvisació
ERC relaciona l'augment tributari amb el que anomena "errors de gestió" del govern de Junts. Palma ha recordat que el primer exercici del mandat es va tancar en negatiu "per responsabilitat pròpia", fet que va obligar a redactar un pla econòmic-financer que ara "acaba repercutint en una pujada sobtada i regressiva d'impostos". Segons els republicans, aquesta situació és conseqüència directa d'un govern que actua "sense planificació, amb decisions precipitades i sense cap estratègia a llarg termini".
El grup republicà denuncia manca de diàleg i un procés "tancat"
Segons ERC, el govern municipal va facilitar la documentació de les ordenances fiscals el mateix dia de la comissió informativa, sense temps material per analitzar-les ni capacitat d'influir-hi. Palma ha recordat que, en mandats anteriors, "el mateix alcalde exigia setmanes de marge per estudiar les ordenances", mentre que ara, amb majoria absoluta, "imposa un funcionament restrictiu i absolutista".
Propostes socials d'ERC rebutjades pel govern
Tot i mostrar-se crítics amb el procés, els republicans van presentar propostes que consideren "útils i necessàries", entre les quals destaquen noves bonificacions per incentivar que petits propietaris destinin habitatges a lloguer assequible, i l'aplicació de la tarificació social a serveis com l'Escola Municipal de Música. "Això sí és política fiscal amb mirada social i adaptada a les necessitats del municipi", ha afirmat Palma, tot lamentant que el govern rebutgés totes les mesures plantejades.
Un municipi que, segons ERC, necessita rumb i planificació
ERC ha tancat la seva intervenció advertint que Sant Vicenç "necessita projecte, no més impostos", i criticant que el govern incrementi la despesa en àmbits com festes, màrqueting o sous mentre "paralitza projectes estratègics com el POUM". Palma va afirmar que l'equip de govern "demana un esforç titànic a la ciutadania mentre gasta cada cop més", i va exigir coherència i responsabilitat.
El grup republicà es compromet a seguir defensant "una fiscalitat justa i progressiva" i anuncia que continuarà votant en contra de les polítiques fiscals que consideri contràries als interessos del municipi.