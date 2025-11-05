05 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Sant Fruitós actualitza les ordenances del 2026 amb un increment moderat del 2,5%

El consistori redefineix la taxa de residus comercials per fer-la més equitativa i ambientalment justa

  • El ple de Sant Fruitós aprovant les ordenances fiscals per a 2026 -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 13:44

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquest dimarts les ordenances fiscals per al 2026, que incorporen una actualització del 2,5% en la majoria d'impostos i taxes municipals. L'objectiu és adaptar-les a l'evolució de l'IPC i mantenir l'estabilitat fiscal, amb una revisió especial de la taxa de residus per fer-la més justa i proporcional a la realitat de cada activitat.

Actualització moderada per garantir l'estabilitat fiscal

Les noves ordenances fiscals aprovades pel ple de Sant Fruitós de Bages estableixen una pujada general del 2,5% en els principals tributs municipals. Aquesta revisió segueix l'increment del cost de la vida marcat per l'IPC, i busca garantir la sostenibilitat dels serveis locals sense un impacte excessiu sobre la ciutadania.

L'increment s'aplicarà a impostos com l'IBI, l'IAE, l'ICIO i la Plusvàlua (IVTNU), entre d'altres. Segons fonts municipals, aquesta mesura permetrà mantenir l'equilibri pressupostari i continuar oferint serveis de qualitat a la població.

Bonificacions per a col·lectius vulnerables

Pel que fa a la taxa de gestió de residus, l'Ajuntament ha actualitzat les tarifes d'acord amb l'IPC, cosa que suposarà un augment mitjà de 4,92 euros anuals per als habitatges particulars.

A més, la nova ordenança incorpora bonificacions per a col·lectius vulnerables, com ara:

  • 35% de descompte per a persones majors de 65 anys que visquin soles.
  • 50% de bonificació per als habitatges disseminats del municipi.

Aquestes mesures busquen alleugerir la càrrega econòmica de les famílies amb menys recursos i promoure una gestió de residus més justa i sostenible.

Una nova estructura per a la taxa de residus comercials

La principal novetat de les ordenances recau en la taxa de residus comercials, que s'ha redefinit per fer-la més equitativa i adaptada al volum real de residus generats per cada activitat.

Així, les empreses amb menor impacte ambiental veuran reduïda la seva quota anual:

  • Els despatxos professionals i oficines passaran de pagar 229,97 euros a 179,97 euros.
  • Els comerços al detall no alimentaris, de 324,80 euros a 214,80 euros anuals.

En canvi, els establiments que generen més volum de deixalles, com bars, restaurants o botigues d'alimentació, mantindran una contribució més alta en funció de la seva activitat.

Compromís amb la justícia fiscal i la sostenibilitat

Amb aquesta nova estructura, el consistori de Sant Fruitós de Bages vol promoure la corresponsabilitat ambiental i millorar la justícia fiscal, diferenciant entre els diferents nivells d'impacte generats per cada sector econòmic.

Et pot interessar