El fred més intens de l'hivern congela el Bages i el Moianès amb mínimes sota zero

Aquest dimecres 7 de gener s'ha viscut la matinada més freda del que portem d'hivern al Bages i el Moianès, amb temperatures mínimes molt per sota dels zero graus en diversos municipis. Segons dades del Meteocat i de l'AEMet, el fred intens ha deixat valors destacats especialment a la Catalunya Central, mentre que la previsió apunta a una recuperació progressiva de les temperatures a partir de dijous.
Mínimes extremes a diversos municipis del Bages
El fred s'ha fet notar amb força a primera hora del matí, quan diverses estacions meteorològiques han registrat les temperatures més baixes de l'hivern. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Cardona ha arribat als -7,3ºC, convertint-se en un dels punts més freds de la comarca. També han destacat Artés, amb -6,2ºC; Sant Salvador de Guardiola, amb -5,8ºC, i Castellnou de Bages, on el termòmetre ha baixat fins als -5ºC.
Aquestes dades confirmen una matinada marcada per les gelades generalitzades, especialment en zones interiors i fondalades, on el descens tèrmic ha estat més acusat. El fred ha tingut una incidència notable en la mobilitat i en l'activitat quotidiana, amb carrers i camps emblanquinats en diversos municipis a primera hora del dia.
Registres de l'AEMet i contrastos territorials
Les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMet) també han recollit valors molt baixos. A Balsareny s'ha registrat una mínima de -6,5ºC, mentre que a Monistrol de Montserrat el termòmetre ha baixat fins als -6,1ºC. A Manresa, la capital del Bages, la mínima ha estat de -4,4ºC, confirmant una de les matinades més fredes de l'hivern també al nucli urbà.
A Moià, segons l'estació de l'AEMet, la mínima s'ha situat en -5,9ºC, un registre també molt fred.
Previsió de recuperació a partir de dijous
Pel que fa a l'evolució del temps, la previsió per a la tarda d'aquest dimecres indica que les temperatures no pujaran gaire més enllà de pocs graus positius, amb màximes que se situaran al voltant dels 4 o 5ºC. El fred, per tant, continuarà sent protagonista durant bona part de la jornada.
De cara a dijous, però, s'espera una recuperació progressiva de les temperatures. Les mínimes se situaran al voltant dels 0ºC o lleugerament per sota durant la matinada i el matí, mentre que divendres ja no es preveu que es produeixin gelades.