La nevada emblanquina diversos punts de la Catalunya Central

L'episodi de neu en cotes baixes ha deixat un paisatge emblanquinat a diversos punts de la Catalunya Central aquest dilluns al matí. Els flocs de neu han començat a caure amb intensitat al llarg del matí i han deixat imatges de postal en comarques com el Moianès, on la majoria de municipis han quedat tenyits de blanc, tot i que no s'han registrat problemes de circulació. La nevada també ha caigut a Manresa, tot i que no ha acabat agafant al terra. Sí que s'han emblanquinat zones més elevades de la regió com ara Cardona, Berga i alguns municipis del Lluçanès.
A Osona, la neu ha sigut força testimonial. En punts com Sant Julià de Vilatorta ha quedat un gruix de poc més d'un centímetre. Altres indrets com Calldetenes també han quedat enblanquinats i després s'ha anat fonent. A Vic, en canvi, la neu no ha agafat.
Els paisatges enfarinats també han predominat a bona part del Lluçanès, deixant una imatge d'hivern a localitats com Perafita. I entre els punts on la nevada ha sigut intensa en alguns moments ha estat al Moianès. A Moià, per exemple, la neu ha deixat més d'un centímetre. Cap al migdia, ha anat nevant de forma intermitent.
Entre els veïns que han volgut sortir a veure la neu hi havia la Natàlia, acompanyada de la Carlota, la seva filla de 3 anys que no havia vist mai nevar. "Hem anat a trepitjar la neu i a jugar", ha explicat la mare. Una altra veïna, la Mabel, ha aprofitat per fer les compres que li quedaven. "Potser feia 2 o 3 anys que no nevava", ha afirmat. Amb tot, no es pot comparar, ha dit, amb les nevades d'abans. "Quan érem petits, nevava cada any i bèstia, a veure quan dura aquesta i esperem que deixi que surtin els Reis de l'Orient", ha afegit.