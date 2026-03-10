El regidor de Santpedor militant d'Aliança Catalana reclama la dimissió d'un regidor de la CUP

El ple municipal de Santpedor d'aquest mes de març s'ha celebrat aquest dimarts amb una gran expectació i la Capella de Sant Andreu plena de públic, fins al punt que diverses persones han hagut d'esperar des de fora. El debat ha estat marcat per dues mocions vinculades als fets del ple del 10 de febrer: una proposta de la CUP i ERC per reafirmar els valors antifeixistes del municipi i una altra del regidor no adscrit Jordi Soteras, vinculat a Aliança Catalana, que ha demanat la dimissió del regidor cupaire Rubèn López.
Un ple amb molta expectació
La sessió plenària s'ha celebrat en un ambient de gran expectació després de les tensions generades en l'anterior ple municipal, celebrat el 10 de febrer, quan es va produir la detenció de l'activista Aniol Vila i que, posteriorment la Policia Local ha denunciat el regidor de la CUP Rubèn López per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat. La capella de Sant Andreu s'ha omplert de gom a gom i diverses persones han hagut de quedar-se a fora per seguir el desenvolupament del ple.
La convocatòria s'ha produït després que dissabte un centenar de persones es concentressin a la plaça Gran U d'Octubre en una mobilització convocada per la plataforma Santpedor Antifeixista per denunciar els fets del ple anterior i rebutjar l'entrada al consistori del regidor Jordi Soteras, que ocupa l'acta com a no adscrit després d'haver format part de la candidatura de Junts - Sumem per Santpedor.
Moció per reafirmar els valors antifeixistes
La primera moció debatuda ha estat presentada conjuntament per la CUP i ERC amb l'objectiu de reafirmar els valors antifeixistes del consistori i defensar un model de municipi basat en la convivència i la cohesió social.
La regidora de la CUP Aina Fernández ha defensat que Santpedor ha estat tradicionalment un poble cohesionat gràcies al teixit associatiu i a la convivència entre veïns. Segons ha advertit, en els darrers anys han anat guanyant presència discursos d'odi i exclusió. "Discursos que no sempre es presenten de manera explícita però que tenen un patró comú: assenyalen col·lectius, simplifiquen conflictes complexos i posen en qüestió drets que creiem consolidats", ha afirmat.
Fernández ha assegurat que la moció és una eina política per deixar clar que el municipi no vol normalitzar aquests discursos. "La llibertat d'expressió no pot ser l'excusa per permetre discursos que neguen els drets i deshumanitzen les persones", ha dit.
La proposta també reclama un paper actiu de l'alcaldia per evitar discursos d'odi dins del ple municipal i reforçar el treball amb entitats i espais educatius per promoure la convivència.
ERC reivindica un poble "cohesionat i obert"
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas (ERC), ha donat suport a la moció i ha destacat la trajectòria del municipi en defensa de la convivència i la diversitat. "Reafirmem que tenim un poble cohesionat, obert i d'acollida, amb entitats i col·lectius que treballen des de fa molts anys per la convivència", ha afirmat.
Comas també ha advertit de l'avenç de l'extrema dreta en diversos països i ha defensat la necessitat de seguir treballant per garantir els drets humans i la igualtat. "La igualtat de tracte i la no discriminació són objectius fonamentals", ha remarcat.
SEAM rebutja la moció
El grup de SEAM ha anunciat que no donaria suport a la proposta. El regidor Daniel Davins ha argumentat que els fets del ple del febrer, quan es va produir l'enfrontament amb la policia, dificultaven avalar una moció que parla de convivència i respecte. Segons Davins, en aquell ple "es va veure un espectacle que no representa la institució".
Des de la CUP, Aina Fernández ha replicat que els fets no es poden explicar sense tenir en compte el context del que va passar a l'exterior del ple i l'actuació policial.
La moció ha estat aprovada amb els vots favorables d'ERC i la CUP.
La moció de Soteras demana la dimissió de López
El segon punt que ha centrat el debat ha estat la moció presentada pel regidor no adscrit Jordi Soteras, militant d'Aliança Catalana, en què demanava la dimissió del regidor de la CUP Rubèn López pels fets del ple anterior.
L'alcalde Agustí Comas ha qüestionat la legitimitat política de la iniciativa i ha recordat que Soteras ocupa l'acta com a regidor no adscrit després d'haver estat escollit dins d'una altra candidatura. "Abans d'exigir dimissions als altres, potser caldria reflexionar sobre què significa respectar el mandat democràtic de les urnes", ha afirmat.
López acusa l'extrema dreta de manipular els fets
El regidor de la CUP Rubèn López ha rebutjat les acusacions i ha assegurat que la moció respon a una estratègia política de l'extrema dreta. "Aquesta moció no deixa de ser un exemple de l'estratègia de l'extrema dreta: manipular uns fets que tothom que hi era present pot explicar", ha afirmat. López també ha negat que estigui investigat penalment pels fets del ple i ha assegurat que només té constància d'una possible sanció administrativa. "No estic investigat ni he rebut cap sanció administrativa", ha assegurat durant la seva intervenció.
Junts apel·la al respecte institucional
La portaveu de Junts, Maria Roser Llobera, ha defensat el dret de la ciutadania a manifestar-se però ha apel·lat al respecte a les institucions i als cossos policials. Segons ha dit, els fets del ple del febrer han de ser aclarits pels mecanismes corresponents i ha advertit que no es poden fer judicis anticipats mentre els procediments estiguin oberts. "Quan hi ha conflictes, són els cossos policials i, en última instància, la justícia, qui han de determinar els fets", ha afirmat.
Aquesta moció ha rebut el vot a favor de Soteras i en contra d'ERC, la CUP i Junts.
Un debat marcat per la tensió política
El debat de les dues mocions ha evidenciat la tensió política generada arran dels fets del ple del febrer i de la incorporació de Jordi Soteras al consistori com a regidor no adscrit. La sessió s'ha desenvolupat davant d'un públic nombrós i molt pendent de les intervencions dels diferents grups municipals, en un context marcat per les mobilitzacions recents i per la proximitat del judici derivat de la detenció de l'activista Aniol Vila, que era present al ple.