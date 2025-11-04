Sant Fruitós adjudica la redacció del projecte de la tercera fase del carrer del Padró

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adjudicat la redacció del projecte corresponent a la tercera fase de les obres de reurbanització del carrer del Padró, que inclou la plaça Lluís Espinal i el tram comprès entre aquesta i el carreró que connecta amb la carretera de Vic. L'actuació forma part del procés de transformació del nucli antic per fomentar la mobilitat a peu, revitalitzar el comerç local i millorar la connexió amb els equipaments educatius de l'entorn.
Una nova fase per consolidar l'eix de vianants del centre històric
Amb aquesta nova fase, el consistori santfruitosenc vol consolidar el carrer del Padró com el principal eix de vianants del nucli antic, un espai que s'ha anat transformant progressivament per afavorir la convivència i dinamitzar l'activitat comercial.
El projecte inclou la reurbanització de la plaça Lluís Espinal i del tram del carrer del Padró situat entre la plaça i el carreró que comunica amb la carretera de Vic, amb una superfície total d'intervenció de 1.269 metres quadrats. També contempla actuacions al carreró que puja fins a la carretera de Vic, per garantir una connexió més fluida i accessible.
Fomentar el comerç i millorar l'accessibilitat
La iniciativa té un doble objectiu: d'una banda, impulsar la dinamització del petit comerç local i la regeneració urbana del centre històric; i, de l'altra, millorar l'accessibilitat dels vianants a diversos equipaments educatius propers, com l'Escola de Música, l'escola Monsenyor Gibert i la Llar d'Infants.
El projecte respon a la voluntat municipal de prioritzar els desplaçaments a peu i crear espais públics més segurs, agradables i adaptats a totes les edats, seguint el model de ciutat més sostenible i de proximitat que Sant Fruitós ha anat desplegant en els darrers anys.
Continuïtat en la transformació del nucli antic
Aquesta tercera fase s'emmarca dins el pla global de reurbanització del carrer del Padró, que ha permès recuperar progressivament l'espai públic per a l'ús ciutadà i millorar-ne l'accessibilitat. Les fases anteriors ja van comportar una notable millora de la mobilitat, la pavimentació i la integració dels espais del centre històric.
Amb aquesta nova actuació, l'Ajuntament continua avançant en la transformació i millora del nucli antic, amb la voluntat de preservar-ne el caràcter històric alhora que s'adapta a les necessitats actuals de mobilitat i convivència.