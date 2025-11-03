La família Sala Descals dona a l'Arxiu de Sant Fruitós un valuós fons fotogràfic històric

L'Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages ha rebut la donació del fons fotogràfic de la família Sala Descals, un extens conjunt de materials que documenten més de sis dècades d'història local. L'aportació, formada per 52 àlbums i 12 caixes de projectes i documents, representa un testimoni únic de l'evolució social, cultural i urbanística del municipi.
Un llegat visual per a la memòria col·lectiva
La família Sala Descals ha fet donació al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages d'un ampli conjunt fotogràfic que esdevé una de les incorporacions més valuoses dels darrers anys. Les imatges, conservades en un excel·lent estat, abasten des dels anys seixanta fins a l'actualitat i mostren com ha evolucionat el municipi al llarg de més de mig segle.
El material inclou fotografies d'obres i construccions d'equipaments municipals, festes populars, activitats culturals i retrats del dia a dia del poble, així com instantànies de diversos fotògrafs locals que han contribuït a preservar la memòria visual de Sant Fruitós de Bages. Aquest conjunt documental ofereix una mirada directa i viva sobre els canvis que ha experimentat el municipi en àmbits com l'urbanisme, la vida associativa o la transformació del teixit social.
Una família vinculada a la vida cultural i social
La donació també és un reconeixement a la trajectòria i compromís cívic de la família Sala Descals amb el municipi. Teresa Descals, filla del Cafè del Mig, va ser una figura molt activa en la vida cultural santfruitosenca. Va formar part de les Dones de la Festa de l'Arròs, va impulsar la creació de la primera biblioteca municipal i va col·laborar en iniciatives com el teatre, el cineclub i els clubs de lectura, que van contribuir a dinamitzar la vida cultural local.
Per la seva banda, Ignasi Sala, alcalde de Sant Fruitós de Bages entre 1987 i 1999, va dedicar bona part del seu temps a documentar gràficament el municipi. El seu esperit meticulós i la seva estima pel poble el van portar a crear un fons fotogràfic propi, amb imatges que recullen les principals transformacions urbanístiques i socials de les dècades dels vuitanta i noranta. Aquest arxiu personal s'ha integrat també dins la donació.