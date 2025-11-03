03 de novembre de 2025

La Biblioteca de Sant Fruitós acull un taller-concert sobre el present artístic de Bob Dylan

L'activitat, a càrrec del periodista Oriol Serra, forma part del cicle "Música a fons" de la Diputació

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 09:26

La Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages oferirà aquest divendres 7 de novembre el taller-concert El present artístic de Bob Dylan, conduït pel periodista i divulgador musical Oriol Serra. La proposta s'inclou dins el cicle Música a fons, impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Una immersió en l'univers creatiu de Bob Dylan

El taller-concert que acollirà la Biblioteca de Sant Fruitós proposa un recorregut per la trajectòria i el moment actual d'un dels grans referents de la música contemporània: Bob Dylan. A través d'un format que combina la divulgació i la interpretació musical, Oriol Serra convidarà els assistents a descobrir com l'artista nord-americà ha sabut reinventar-se constantment i mantenir la seva vigència al llarg de més de sis dècades de carrera.

Amb una mirada actualitzada, el taller explorarà la dimensió poètica i musical de Dylan, analitzant les seves influències, el seu impacte cultural i la seva capacitat per connectar amb noves generacions.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

L'activitat començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages. Per participar-hi cal inscriure's prèviament trucant al 93 878 82 05 o enviant un correu electrònic a b.st.fruitos@diba.cat.

El taller forma part del programa Música a fons, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que té per objectiu apropar la cultura musical a la ciutadania a través de les biblioteques públiques, fomentant l'interès per la música i el seu paper en la societat contemporània.

