Sant Fruitós adquireix tota la finca de Can Figueras per ampliar el Bosquet i crear la Casa-Museu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adquirit cinc parcel·les que sumen 4,2 hectàrees a l'entorn de Can Figueras i el Parc del Bosquet. L'operació permet completar la titularitat municipal del sector, ampliar el principal espai verd del municipi i avançar en el projecte de la futura Casa-Museu Figueras dedicada al llegat del pintor Alfred Figueras.
El municipi suma 4,2 hectàrees al Bosquet
Sant Fruitós de Bages ha fet un pas clau per consolidar el seu principal pulmó verd. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha formalitzat l'adquisició de cinc parcel·les que sumen 4,2 hectàrees situades a l'entorn de Can Figueras i del Parc del Bosquet, ampliant així el patrimoni municipal i configurant un gran espai verd de 5,3 hectàrees al centre del nucli urbà.
Els terrenys, comprats a la família Figueras, envolten la casa dels Pins i s'estenen fins a l'avinguda de les Brucardes, l'avinguda Sant Joan i les piscines municipals. La compra permetrà donar continuïtat al Parc del Bosquet, fins ara fragmentat, i crear nous espais per a equipaments i zones d'esbarjo.
Un pas decisiu per al projecte de la Casa-Museu
Amb aquesta operació, el sector de Can Figueras passa a ser íntegrament municipal, culminant un procés iniciat el 2019, quan el consistori va adquirir a la mateixa família la casa i el seu entorn, d'una superfície de més de 10.000 m².
Després d'una primera fase d'adequació, el gener de 2023 l'espai es va obrir a la ciutadania com a zona verda i punt de trobada, i des d'aleshores l'Ajuntament ha treballat per definir-ne els usos futurs. L'objectiu és transformar Can Figueras en un centre cultural i social obert al municipi, que combini la preservació patrimonial amb la dinamització artística i educativa.
Un projecte participatiu i amb visió de futur
El projecte de la Casa-Museu Figueras es desenvoluparà a mitjà i llarg termini i incorporarà les aportacions de veïns, veïnes i entitats locals. Parteix d'un estudi d'usos de la Diputació de Barcelona, que proposa opcions com una sala d'exposicions annexa o l'obertura de la casa com a equipament municipal.