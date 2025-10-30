El Consell d'Infants de Sant Fruitós inicia un nou curs treballant sobre l'educació per la pau

El Consell d'Infants de Sant Fruitós de Bages per al curs 2025-2026 ha quedat constituït aquest dimarts amb la participació d'una vintena de nens i nenes de les escoles del municipi. Els representants, escollits pels seus companys de classe, treballaran enguany al voltant del l'educació per la pau i participaran en trobades conjuntes amb altres consells d'infants del Bages per abordar la desinformació i l'educació audiovisual.
Els nous representants prenen possessió
La sala de plens de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dimarts el Ple de constitució del Consell d'Infants per al nou curs escolar. En total, divuit alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi han estat escollits pels seus companys per representar-los al llarg de tot el curs 2025-2026.
L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Ensenyament, David Serrano, que han donat la benvinguda als nous consellers i conselleres i els han encoratjat a "expressar idees, compartir propostes i implicar-se en la vida del poble".
Durant la sessió, els consellers sortints, que aquest curs ja estudien a l'ESO, han presentat les conclusions del treball desenvolupat l'any passat, centrat en la temàtica del respecte. Els joves han compartit les reflexions i aprenentatges extrets del procés, que ha culminat amb diverses accions de sensibilització dins les escoles i activitats públiques al municipi.
Agraïment als consellers sortints
Tant l'alcalde com el regidor han volgut reconèixer la tasca dels consellers i conselleres que finalitzen etapa, destacant el seu compromís i la seva implicació en les propostes dels darrers cursos. Els joves que han deixat el càrrec són Anna Hernández Cuadros, Llorenç Lacoma Expósito, Alexia Espadas Codarcea, Ítaca Romeu Forné, Hugo Moya Gallego, Daniel Aznar Jaraba i Queralt Correro Perales.
"Sou un exemple de participació activa i de com, des de petits, es pot contribuir a millorar el poble", ha remarcat Batanés, que ha subratllat que el Consell d'Infants "és una eina clau per escoltar la mirada dels més joves sobre els temes que ens afecten a tots".
Els nous membres i el tema d'aquest curs
Els nous representants del Consell d'Infants 2025-2026 són Neret Blanco Payàs, David Salvans Duarri, Kossai El M'Rabet, Ivet Sola Pedrals, Leo Fernández García, Anna Fernández Tena, Juan Castellón del Sar, Mia Tripiana Artero, Xènia Cabello Cabello, Núria Gómez Moral, Ivet Giménez Moreno, Lia Alcaide Pérez, Àsia Mancera Sagués, Abril Sabata Aloy, Gemma Rojas Ramon, Júlia Adan Ribas, Carlota Monrós Martínez i Noha Moya Gallego.
En aquesta primera sessió, l'alcalde els ha plantejat el repte de treballar sobre l'educació per la pau, un tema de gran rellevància social i educativa. L'objectiu és fomentar la reflexió sobre la convivència, la resolució de conflictes i la cultura del diàleg entre els més joves.
Participació comarcal i treball col·lectiu
Al llarg del curs, els consellers i conselleres es reuniran periòdicament per debatre propostes i desenvolupar accions vinculades al tema proposat. A més, participaran en trobades conjuntes amb altres consells d'infants de la comarca del Bages, en què es treballarà de manera coordinada la temàtica de l'educació audiovisual i la desinformació.
Aquestes trobades permeten intercanviar experiències entre infants de diferents municipis i reforcen la idea de participació col·lectiva en temes que afecten el conjunt de la societat.
Un espai per escoltar la veu dels infants
Des de l'Ajuntament, es considera el Consell d'Infants una eina essencial de participació ciutadana, que dona veu als nens i nenes en la construcció del municipi i els apropa al funcionament de les institucions democràtiques. Segons el regidor d'Ensenyament, David Serrano, "es tracta d'un espai on els infants aprenen que les seves opinions compten, que poden proposar millores i que la seva mirada és molt valuosa per fer de Sant Fruitós un municipi més inclusiu, amable i conscient".
Amb la nova fornada de representants i un tema tan actual com l'educació per la pau, el Consell d'Infants de Sant Fruitós de Bages enceta un nou curs amb l'objectiu de continuar formant ciutadans crítics, participatius i compromesos amb el seu entorn.