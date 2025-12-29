El Servei d'Ajuda a Domicili de Manresa, més enllà de la cura: confort tèrmic per a persones ateses

Diversos domicilis de Manresa amb persones usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària municipal disposen ja de nous sistemes de calefacció elèctrica. La mesura, finançada íntegrament per l'Ajuntament i coordinada pel SAD de la Fundació Sant Andreu Salut, ha permès millorar de manera significativa les condicions de vida de persones grans i en situació de vulnerabilitat.
Una actuació per protegir la salut a les llars més fràgils
Diverses llars de Manresa on viuen persones ateses pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), de titularitat municipal i gestionat per la Fundació Sant Andreu Salut, compten des de fa poques setmanes amb nous aparells de calefacció elèctrica. La instal·lació d'aquests dispositius ha suposat un canvi substancial en les condicions ambientals dels domicilis, especialment en aquells habitatges on no hi havia sistemes de calefacció o bé les instal·lacions existents eren precàries. En aquests casos, la manca de confort tèrmic suposava un risc afegit per a la salut de persones grans amb dependència i amb recursos econòmics limitats.
L'actuació ha estat impulsada i finançada directament per l'Ajuntament de Manresa, que ha assumit íntegrament el cost dels aparells. El consistori ha volgut donar resposta a una problemàtica detectada especialment durant els mesos de més fred, quan les condicions de l'habitatge poden tenir un impacte directe tant en la salut física com en el benestar emocional de les persones ateses.
El paper clau del Servei d'Atenció Domiciliària
La detecció de les necessitats i la coordinació de la intervenció han anat a càrrec de l'equip del SAD de la Fundació Sant Andreu Salut, que manté un contacte diari i proper amb les persones usuàries. Aquest coneixement directe de la realitat dels domicilis ha permès identificar els casos amb una necessitat urgent d'actuació, canalitzar les demandes i gestionar tot el procés de compra, distribució i posada en funcionament dels aparells de calefacció.
El projecte posa de manifest que el Servei d'Atenció Domiciliària va més enllà de les tasques assistencials habituals. Es tracta d'un servei que escolta, detecta situacions de vulnerabilitat que sovint passen desapercebudes i impulsa solucions concretes per millorar les condicions de vida de les persones ateses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Sant Andreu Salut refermen el seu compromís compartit amb la dignitat, la salut i el benestar de les persones grans o en situació de dependència, tot subratllant la importància de la coordinació entre serveis i institucions per garantir una atenció integral i de qualitat.