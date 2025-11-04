Cardona activa tres línies d'ajuts d'habitatge per a joves, gent gran i bonificacions de l'IBI

L'Ajuntament de Cardona ha obert tres noves convocatòries d'ajuts en matèria d'habitatge adreçades a joves menors de 35 anys, a persones majors de 65 i a propietaris que optin a bonificacions de l'IBI. En total, el consistori mobilitza 24.000 euros per afavorir l'accés a l'habitatge i incentivar el lloguer assequible, amb sol·licituds obertes fins al 30 de novembre, tant presencialment com en línia.
Tres línies per afavorir l'accés i la permanència a l'habitatge
Amb aquestes noves convocatòries, el consistori cardoní vol donar resposta a tres col·lectius amb necessitats específiques: els joves que busquen emancipar-se, les persones grans que viuen de lloguer i els propietaris que aposten pel lloguer assequible o per rehabilitar habitatges.
En total, l'Ajuntament destinarà 24.000 euros a aquestes tres línies d'ajuts, que formen part de les polítiques municipals per garantir l'accés a l'habitatge digne i contribuir a dinamitzar el parc immobiliari del municipi. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de novembre (inclòs), bé presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge, o bé telemàticament a la seu electrònica municipal.
Ajuts per a joves de fins a 35 anys
Els ajuts per a joves s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys empadronades a Cardona i titulars d'un contracte de lloguer vigent. La quantia màxima és de 100 euros mensuals per a habitatges situats en zones generals del municipi, i de 150 euros mensuals per als situats al nucli antic o al barri de la Coromina, amb l'objectiu d'incentivar la residència en aquests espais.
Aquesta línia vol facilitar l'emancipació juvenil i alhora contribuir a revitalitzar el nucli històric i altres zones que requereixen nova dinamització residencial.
Suport als majors de 65 anys
Pel que fa als ajuts destinats a les persones majors de 65 anys, la convocatòria subvenciona el 50% del lloguer mensual, amb un màxim de 100 euros per habitatges generals i 150 euros per aquells ubicats al nucli antic o a la Coromina.
Els requisits inclouen estar empadronat a Cardona, tenir 65 anys o més, i ser titular d'un contracte de lloguer amb cèdula d'habitabilitat vigent. L'objectiu és facilitar que la gent gran pugui mantenir-se al seu domicili en condicions adequades, reforçant l'autonomia personal i evitant situacions de vulnerabilitat residencial.
Bonificacions de l'IBI i rehabilitació d'habitatges
La tercera línia d'ajuts se centra en la bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i el foment de la rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer o a primera residència.
Les bonificacions contemplen:
- 75% de l'IBI per a habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer municipal o per a habitatges turístics reconvertits a lloguer ordinari.
- 50% de l'IBI per a immobles del mercat privat que s'ofereixin amb preus per sota de l'índex de referència.
- 50% de l'IBI durant tres anys per a rehabilitacions integrals d'habitatges que es destinin a lloguer o a primera residència.
Aquesta mesura vol incentivar la posada al mercat d'habitatges assequibles i, alhora, promoure la rehabilitació i conservació del parc existent, especialment al nucli antic.
Foment d'un habitatge assequible i sostenible
Amb aquest paquet d'ajuts, l'Ajuntament de Cardona reafirma el seu compromís amb les polítiques d'habitatge actives, prioritzant el suport als col·lectius més vulnerables i la dinamització dels espais històrics del municipi.
Les tres convocatòries -per a joves, per a majors de 65 anys i per a la bonificació de l'IBI- suposen una aposta per un model d'habitatge sostenible, inclusiu i adaptat a la realitat local, amb la voluntat de seguir avançant cap a un municipi més cohesionador i amb més oportunitats per a tothom.