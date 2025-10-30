Cardona congela taxes i impostos municipals de cara a 2026 i només apuja un 2,5% l'IBI per l'IPC

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026 amb la congelació de totes les taxes i impostos municipals, excepte l'IBI, que s'incrementarà un 2,5% en aplicació de l'IPC. El govern d'ERC defensa que la mesura permet mantenir una pressió fiscal moderada, mentre que l'oposició critica la manca de marge de negociació i la falta d'ambició en la gestió econòmica.
L'Ajuntament congela els impostos i manté les bonificacions
El ple municipal de Cardona, reunit aquest dimecres en sessió extraordinària, ha aprovat les ordenances fiscals per a l'exercici 2026 amb sis vots favorables de l'equip de govern (ERC) i quatre en contra (tres del PSC i un de Junts).
L'alcaldessa, Lluïsa Aliste, ha subratllat "la bona situació financera" de l'Ajuntament i va justificar la decisió de no apujar la pressió fiscal, mantenint sense canvis totes les taxes i impostos, a excepció de l'Impost de Béns Immobles (IBI).
Segons ha detallat la regidora d'Hisenda, Helena Arnaste, l'IBI s'actualitza amb un increment del 2,5%, per sota de l'IPC anual previst (superior al 3%), per compensar "l'augment de costos energètics, de personal i de serveis municipals".
El govern també manté les bonificacions vigents, com el 75% per rehabilitació integral d'edificis, façanes o masies, el 50% per a habitatges destinats a la borsa de lloguer i reduccions per a instal·lacions solars o tèrmiques.
Rebaixa per a les parades del mercat i ajuts a empreses
Com a novetat, les ordenances inclouen una reducció de la taxa per ocupació de les parades del mercat setmanal, amb l'objectiu de promoure el comerç local i el desenvolupament econòmic.
Pel que fa a l'activitat empresarial, es mantenen les bonificacions de l'ICIO del 50% per a construccions industrials o comercials i del 75% per a noves empreses al polígon La Cort II. També es conserva la bonificació del 20% de l'IAE per a empreses que consolidin la meitat de la plantilla amb contractes indefinits i del 50% per a noves activitats.
A proposta del teixit empresarial, no es modifica el gravamen diferenciat per a ús comercial o industrial, que es manté en el 0,907.
Sense increments en la taxa de residus
Aliste ha destacat que el govern municipal manté congelada la taxa d'escombraries, en compliment del compromís adquirit amb el veïnat. Ha recordat que el 2025 ja es va incorporar una taxa variable que es començarà a cobrar el primer trimestre de 2026, en línia amb la directiva europea que estableix que la ciutadania ha d'assumir el 100% del cost del servei i penalitzar qui no recicla.
Durant el 2025, l'Ajuntament ha resolt més de 200 instàncies vinculades a la part variable d'aquesta taxa, i el govern assegura que "cal continuar donant flexibilitat i millorant les dades".
Crítiques de l'oposició
El portaveu de Junts per Cardona, Josep Francesc Bonfil, ha lamentat que "hi hagi hagut molt poc marge per esmenar i acordar canvis" i ha defensat "un IBI moderat i condicionat a l'eficiència".
Per la seva banda, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, ha qualificat les ordenances de "mínims" i ha justificat el vot contrari davant "un augment transversal dels preus" i "la poca ambició del govern local", tot criticant la manca de temps per analitzar les dades i negociar.