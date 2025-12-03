Aloy reclama al Senat que els ajuntaments amb estalvis puguin utilitzar els seus recursos

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assistit aquest dimarts al Senat en defensa de la Proposició de Llei d'Esquerra Republicana per reformar el marc fiscal que limita la capacitat financera dels ajuntaments. La iniciativa, pensada per permetre que els consistoris amb estalvis puguin invertir-los en necessitats locals, ha estat rebutjada amb els vots en contra del PP i del PSOE.
Una delegació d'alcaldes d'ERC defensa la reforma del marc fiscal municipal
Una vintena d'alcaldes i alcaldesses d'Esquerra Republicana, entre ells el manresà Marc Aloy, s'han desplaçat al Senat per seguir el debat d'una proposta legislativa que reclamava modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària i l'anomenada Llei Montoro, vigents des del període d'austeritat. Segons el partit, aquest marc fiscal impedeix que els ajuntaments utilitzin els seus estalvis per fer inversions prioritàries en àmbits com l'habitatge, el manteniment urbà o els serveis socials.
La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha defensat que les limitacions actuals retenen més de 3.000 milions d'euros dels consistoris catalans "en un compte corrent amb titularitat a Madrid", una situació que ha qualificat de "les autèntiques lleis mordassa dels ajuntaments".
Crítiques a PP i PSOE per impedir el debat
La proposta ha estat rebutjada sense que prosperés ni tan sols la presa en consideració. En una atenció als mitjans posterior, Marc Aloy i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, acompanyats per Bailac i el senador Jordi Gaseni, han lamentat que PP i PSOE hagin impedit iniciar el debat parlamentari.
Aloy ha criticat que el govern de Pedro Sánchez "perpetua la lògica d'austeritat heretada de Rajoy", i ha denunciat que aquesta situació deixa els ajuntaments "dependents que el BOE prorrogui any rere any" l'excepció que permet certa flexibilitat municipal. "Ja en portem set", ha recordat. Cal recordar que aquest mateix dimecres s'ha publicat al BOE el decret llei del govern espanyol que permet la lliure disposició del superàvit municipal de 2024, però per a les Inversions Financerament Sostenibles dels anys 2025, 2026 i 2027, com són abast d’aigua, enllumenat públic, assistència social o la millora de l’eficiència energètica. "Són acords puntuals que s'han de renovar any rere any i que, a més, no ens deixa gastar en les partides que necessitem sinó en les que ens diuen", ha lamentat Aloy en conversa amb NacióManresa.
Manresa, amb més de 7 milions d'euros retinguts
En el cas de Manresa, segons ha explicat Aloy, hi ha més de 7 milions d'euros de la tresoreria de 2024 que no es poden destinar a inversions. L'alcalde ha reivindicat que aquests estalvis són fruit "d'una gestió responsable" i que haurien de poder revertir directament en millores als barris, noves polítiques d'habitatge o reforç de serveis a la ciutadania.
"És de sentit comú que qui té els comptes sanejats tingui llibertat per invertir en la millora de la vida dels seus veïns. No pot ser que l'Estat es reservi tot el marge de dèficit mentre ofega els qui complim", ha afirmat.
ERC tornarà a portar la proposta al Congrés
Malgrat el rebuig al Senat, ERC ha anunciat que tornarà a registrar la Proposició de Llei al Congrés. El partit considera que la reforma és "un pas ferm i estructural" per garantir l'autonomia local i superar "pedaços" com els anunciats recentment pel govern espanyol.
La delegació republicana ha assegurat que no renunciarà "a retornar als ajuntaments allò que és seu" i que continuarà pressionant perquè els recursos municipals puguin destinar-se allà on són més necessaris: als pobles i ciutats.