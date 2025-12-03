El govern de Manresa estudia què fer amb el superàvit de 2024 després del canvi de Pedro Sánchez

El BOE ha publicat aquest dimecres el decret amb mesures per facilitar la inversió dels ajuntaments, a partir de la lliure disposició del superàvit municipal de 2024 per a les Inversions Financerament Sostenibles dels anys 2025, 2026 i 2027, com són abast d’aigua, enllumenat públic, assistència social o la millora de l’eficiència energètica. Aquesta és una de les mesures reclamades per Junts, amb qui Pedro Sánchez vol reprendre els acords. El decret llei haurà de ser convalidat en el Congrés la propera setmana.
Aquest anunci, avançat ja el mes de desembre, ha agafat el govern municipal de Manresa amb una decisió presa que es podria revertir en les properes jornades. Fins ara, als ajuntaments havien de destinar el possible superàvit pressupostari de 2024 a eixugar deute. El ple de l'ajuntament de Manresa ja havia aprovat per unanimitat una moció demanant al govern espanyol que permetés disposar d'aquest import, que a la capital del Bages va ser d'uns 7 milions d'euros.
Ara, amb aquest canvi a la vista, el regidor d'Hisenda Pere Massegú admet que encara no s'ha decidit què fer. "Aquest any en concret havíem previst amortitzar 13,5 milions de deute, entre els 6,5 milions que amortitzem cada any i els 7 de superàvit, i demanar, de nou, 7 milions de préstec per a inversions", explica. "L'operació no sortia del tot malament, ja que les condicions de préstec actuals són millors que les que arrosseguem", ha puntualitzat.
Però amb l'aplicació del decret s'obren nou horitzons: "Hem d'estudiar bé si continuem amb el que teníem previst, o canviem d'estratègia, o fem una amortització parcial", ha explicat Massegú.