Manresa aprova les ordenances fiscals del 2026 amb el rebuig de tota l'oposició

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous les ordenances fiscals per al 2026 amb els vots favorables del govern municipal (13) i en contra de la resta de grups (12). El debat, marcat per les discrepàncies sobre la nova taxa als habitatges i comerços que no utilitzin els contenidors intel·ligents i per les acusacions d'una oposició que denuncia "manca de diàleg" i pujades acumulades d'impostos, ha estat especialment intens. El regidor d'Hisenda, Pere Massegú, ha defensat la proposta afirmant que els increments són "raonables i prudents" -i per sota de l'IPC- i que el conjunt d'ordenances garanteix la sostenibilitat dels serveis municipals.
Un debat ajustat i amb retrets creuats
El debat de les ordenances fiscals per al 2026 al ple municipal de Manresa ha estat intens i ha evidenciat les diferències entre el govern i l'oposició. El regidor d'Hisenda, Pere Massegú, ha estat l'encarregat de defensar el dictamen, destacant que els increments previstos "són més baixos que l'IPC" i que, per tant, no suposen una pujada real de la pressió fiscal. L'alcalde, Marc Aloy, ha reforçat aquest argument recordant que l'IPC ha augmentat més d'un 11% en els darrers tres anys -en resposta a Ramon Bacardit que havia dit que la pujada d'impostos en aquest període havia estat del 10%-.
Tot i això, l'oposició ha expressat un rebuig unànime a la proposta. Sergi Perramon, del grup Nacionalista, ha denunciat el mal finançament dels ajuntaments i criticant que, com a conseqüència, "s'acaba sobrecarregant els ciutadans". Perramon també ha considerat que l'increment de és del 7% en la taxa de residus és desproporcionat.
Des de Fem Manresa, Jordi Trapé ha qualificat les ordenances de "poc agosarades" i ha acusat el govern de mantenir una política fiscal "que beneficia més a empreses i contractistes que no pas a les famílies". Ha posat com a exemple el fet que no s'apliqui el màxim recàrrec permès a l'IBI dels habitatges permanentment desocupats, o que les bonificacions per a la instal·lació de plaques solars acabin afavorint "més a qui té recursos que a qui vol estalviar energia". Trapé també ha retret al govern que Manresa mantingui un dels IAE més baixos de Catalunya, fet que, segons ell, respon a "tenir content al grup d'Impulsem".
Junts acusa el govern de falta de diàleg
El portaveu de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha posat l'accent en la manca de voluntat de diàleg del govern. Ha denunciat que el seu grup s'havia ofert a negociar una abstenció però que "ni tan sols es van voler asseure" a parlar. "Han fet cordó sanitari a Junts -ha dit- i tornen a demostrar que no tenen cap interès en el consens".
Bacardit també ha criticat l'acumulació d'increments fiscals dels darrers anys, que, segons ell, "sumen un 10% en tres exercicis", i ha posat en dubte la justícia de la nova taxa de residus per als qui no facin servir la targeta dels contenidors intel·ligents. "Pot ser molt injusta en alguns casos -ha alertat-. Han convertit la recollida de residus en una gimcana. Volen ser els primers del món mundial en tot i es precipiten".
Després de les crítiques, Bacardit ha proposat al govern retirar el dictamen i tornar-lo a presentar després d'un procés de negociació amb els grups municipals. La proposta, però, ha estat rebutjada.
El govern defensa la seva proposta
En la seva resposta, Pere Massegú ha defensat que els increments aplicats "no són reals" en termes de poder adquisitiu, ja que són inferiors a la inflació. Els ha qualificat de "raonables i prudents" i ha subratllat que mantenir un IAE baix és essencial per afavorir la instal·lació d'empreses i fomentar l'activitat econòmica.
Tot i els arguments del govern, Trapé ha tornat a intervenir per advertir que cal "pedagogia" i "no mesures punitives" en el tema dels contenidors. "Per què es penalitza qui no fa servir mai la targeta i no qui la fa servir només dues o tres vegades a l'any?", ha qüestionat.
Amb aquest intercanvi d'intervencions, el debat s'ha tancat i s'ha procedit a la votació, que ha acabat amb 13 vots a favor del govern i 12 en contra de l'oposició.
Els punts principals de les ordenances per al 2026
Tot i que el debat s'ha centrat en els aspectes polítics i en la nova taxa vinculada als contenidors intel·ligents, les ordenances fiscals aprovades inclouen altres ajustos destacats. En conjunt, preveuen un increment del 2,5% en la majoria de taxes i en l'IBI, per sota de l'IPC, i una pujada mitjana del 7,6% en la taxa de residus per cobrir el cost real del servei.
Entre les novetats, destaca la nova taxa de 88,22 euros anuals per a habitatges i comerços que no utilitzin els contenidors tancats durant tot un any. Segons el govern, la mesura pretén fomentar l'ús correcte del sistema i reduir el sobrecost que genera el 10% de la població que encara no ha recollit o utilitzat la targeta.
Es mantenen les bonificacions per a la transició energètica, com les aplicades a la instal·lació de plaques solars, la rehabilitació d'edificis o la inclusió d'habitatges a la borsa de lloguer social. També continuen els incentius a l'activitat econòmica, amb reduccions en l'IAE per a noves empreses i per a les que augmentin plantilla, i una reducció del 95% en la taxa de llicència per a noves activitats comercials al Centre Històric.
Pel que fa a la taxa de residus comercials, s'introdueixen criteris més equitatius segons la superfície i el tipus d'activitat, de manera que els establiments més grans pagaran més i els petits comerços, menys. També es manté la bonificació del 10% per a llars amb autocompostatge i s'afegeix una reducció del 50% per als habitatges situats a més de 300 metres dels contenidors.
Una aprovació ajustada i un debat obert
Amb aquesta votació, el govern d'ERC i PSC aconsegueix aprovar les ordenances fiscals per al 2026 per la mínima, en un context polític en què l'oposició manté posicions crítiques i reclama més diàleg i consens.