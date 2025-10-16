El govern i Fem Manresa rebutgen la proposta de Junts sobre comerç pel seu «tuf racista»

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa només ha rebut el suport del grup Nacionalista en el seu intent d'aprovar una moció per definir un pla d'usos comercials que limiti la presència "massiva" d'establiments "de baix valor afegit" que, segons la proposta, serien barberies, estètiques, tendes de mòbils, basars i supermercats de 24 hores que hi ha a la ciutat. Tant el govern municipal com el grup de Fem Manresa han estat d'acord que cal un pla d'aquestes característiques per definir el model comercial, però l'han rebutjat perquè desprèn "tuf racista". Tots dos grups també han coincidit a destacar que dos grups que són liberals defensin una mesura intervencionista.
La regidora Mònica de Llorens havia defensat la moció argumentant que cal defensar "el model de comerç tradicional de la ciutat". La definició d'aquest pla "hauria de ser participatiu amb les associacions de botiguers" i hauria de tenir "especial incidència en el Centre Històric i els eixos comercials". La proposta també demanava que mentre no s'hagi elaborat aquest pla, s'aturi l'atorgament de llicències a aquest tipus d'activitats.
D'acord en "ordenar", però no amb aquestes premisses
El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, ha explicat que l'Ajuntament ja està treballant en l'elaboració d'un estudi sobre l'ordenació del comerç de la ciutat, però ha avisat que, a nivell tècnic, aquesta ordenació no es pot fer "amb criteris subjectius, ja que seria tombada". També ha avisat que no hi ha manera de regular la diferenciació que proposen entre establiments de "baix valor afegit" o de "comerç tradicional", si desenvolupen la mateixa activitat. Garcia ha advertit que sense dir-ho explícitament "ja sabem a qui va dirigida la moció".
En la mateixa línia, Gemma Boix, de Fem Manresa, s'ha mostrat favorable a l'elaboració del pla d'usos comercials, però -ha estat més directa- desprèn "tuf racista". Per això, la regidora ha convidat el grup de Junts a reformular la moció o a retirar-la per consensuar-la amb els altres grups.
Després d'aquestes dues intervencions, la regidora de Llorenç s'ha exclamat que "veuen racisme a tot arreu" i ha defensat que Junts "és proteccionista".
Finalment, Junts no ha reformulat ni retirat la moció i ha estat tombada amb els vots a favor del grup Nacionalista i en contra de la resta.