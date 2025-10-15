La nova residència pública del Xup portarà el nom de Víctor Feliu

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha confirmat aquest dimecres a Manresa la construcció de la nova residència pública de gent gran al barri del Xup. El centre, amb entre 80 i 100 places, s'ubicarà en un solar municipal cedit a la Generalitat i portarà el nom de l'activista manresà Víctor Feliu Ferrer. Les obres haurien d'estar acabades el 2028.
Una reivindicació veïnal que pren forma
Després de dècades de demandes per part del veïnat i de les entitats socials de Manresa, la futura residència pública del Xup ja és un compromís ferm del Govern. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha visitat aquest dimecres la ciutat per reunir-se amb l'alcalde Marc Aloy, la regidora de Drets Socials i Persones Grans Mariona Homs, i representants de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, col·lectiu impulsor de la reivindicació.
La trobada, que ha tingut lloc a la delegació del Govern a la Catalunya Central, ha servit per concretar els primers passos del projecte. La residència s'aixecarà en un solar de 5.712 m2 al carrer del Pare Ignasi Puig, al barri del Xup. Es tracta d'un terreny de titularitat municipal, fruit de la cessió d'un particular, que l'Ajuntament transferirà a la Generalitat perquè n'assumeixi la titularitat i la gestió.
Entre 80 i 100 places i amb nom propi
Segons ha avançat la consellera, el nou equipament tindrà entre 80 i 100 places i formarà part de la xarxa pública de residències de Catalunya. A petició de la Plataforma, portarà el nom de Víctor Feliu Ferrer, activista manresà mort recentment que va destacar pel seu compromís amb el teixit veïnal i per la seva lluita per aconseguir una residència pública al barri del Xup.
Martínez Bravo ha celebrat que "després de molts anys de reclamació veïnal, de les entitats i de l'Ajuntament, posem fil a l'agulla i comencem a treballar plegats per fer realitat aquest nou equipament social, que serà la segona residència pública a Manresa".
Un projecte llargament esperat
Per a l'alcalde Marc Aloy, l'anunci suposa "una gran notícia per a la ciutat, perquè resoldrà una necessitat molt important". L'alcalde ha recordat que "fa molts anys que la societat civil manresana reclama aquest equipament; des de l'Ajuntament ja teníem els terrenys preparats des del 2019 amb la voluntat de facilitar-ne al màxim la construcció". Aloy ha afegit que la residència "donarà resposta a moltes persones grans que necessiten aquest servei i contribuirà a reforçar la cohesió i l'atenció social a la nostra ciutat".
Segons ha confirmat la consellera, la residència del Xup és una de les vuit noves residències públiques que la Generalitat té previst construir a Catalunya. El president Salvador Illa va anunciar els projectes durant el Debat de Política General, amb la previsió que el centre manresà estigui en funcionament el 2028.
Una visita institucional a la capital del Bages
A la reunió hi han assistit també la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; el secretari general del Departament, Raúl Romero; la secretària d'Afers Socials i Inclusió, Carolina Homar; el director general d'Acreditació i Provisió de Serveis, Xema Gil, i la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió, Rocio Giraldez, a més de representants municipals.
Durant la seva estada a Manresa, la consellera Martínez Bravo també ha visitat l'Ajuntament, on s'ha reunit amb l'alcalde i ha signat el llibre d'honor de la ciutat.