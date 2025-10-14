14 de octubre de 2025

Manresa inicia el cicle Sobiranies per impulsar el debat sobre la transició ecosocial

La Comunalitat organitza un seguit de trobades per definir accions col·lectives en àmbits com l'alimentació, les cures o el clima

  • La primera jornada del cicle Sobiranies es portarà a terme al Sindicat de Pagesos -

Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 16:27

La Comunalitat de Manresa donarà el tret de sortida aquest 25 d'octubre al cicle Sobiranies. Jornades per construir una Manresa en transició, un espai de debat i enxarxament comunitari per avançar cap a una transició ecosocial i local. La primera sessió, centrada en la sobirania alimentària, tindrà lloc a l'antic Sindicat de Pagesos (carrer de les Jorbetes, 16-18), a partir de dos quarts d'onze del matí.

Un cicle per pensar la Manresa del futur

El cicle Sobiranies vol ser un espai col·lectiu de reflexió i propostes per afrontar els reptes d'una ciutat en transició. A través de diverses jornades, que s'allargaran fins al desembre, s'abordaran àmbits com l'alimentació, les cures, l'economia productiva, l'acció climàtica i la participació veïnal.

La Comunalitat, impulsora de la iniciativa, explica que l'objectiu és "identificar reptes estratègics i accions concretes per una Manresa en transició des de la sobirania", entenent les sobiranies com a eines per construir una ciutat més justa, sostenible i cohesionada.

Sobirania alimentària, primer eix de debat

La primera jornada, el 25 d'octubre, estarà dedicada a la sobirania alimentària. Es farà a l'antic Sindicat de Pagesos i comptarà amb la participació de la Cooperativa Arran de Terra, que presentarà la diagnosi i pla d'acció sobre la situació alimentària de Manresa i el Bages.

Després de la presentació, s'obrirà una taula de debat i treball on persones i col·lectius podran aportar propostes per definir accions estratègiques clau a impulsar a escala local. La sessió convida a productors, entitats, veïns i administracions a pensar conjuntament com garantir un model alimentari més sostenible i arrelat al territori.

Tres anys de trajectòria i més de 2.000 participants

La Comunalitat de Manresa treballa des de fa més de tres anys en projectes que promouen la cooperació, l'economia social i la transició ecosocial. Durant aquest temps, ha organitzat més de 150 activitats que han implicat més de 2.000 persones del teixit associatiu, educatiu i ciutadà.

