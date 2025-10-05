La Festa de la Verema del Bages celebra els 30 anys amb rècord de públic i de copes de vi venudes

La Festa de la Verema del Bages ha tancat la seva 30a edició amb una valoració més que positiva i amb registres de rècord. Segons l'Ajuntament d'Artés, al llarg del cap de setmana hi han passat entre 9.000 i 10.000 persones, una afluència que ha convertit els carrers del municipi en un gran escenari de celebració col·lectiva. Un dels indicadors més clars de l'èxit han estat les 5.400 copes de vi servides, la xifra més alta de la història de la festa.
L'Ajuntament ha destacat que sobretot el dissabte al vespre es va viure un ambient extraordinari a la plaça Vella, amb una afluència de públic molt superior a altres anys. "Ha estat una verema de rècord, amb més gent que mai i amb més vi venut que mai", han resumit des del consistori, que atribueix aquest èxit a la suma de factors: una programació ampliada, la implicació del sector i el suport del públic.
Tres dècades posant en valor la cultura del vi
La Festa de la Verema va néixer el 1996 com a aposta del municipi d'Artés i de la DO Pla de Bages per posar en valor el vi i el patrimoni vitivinícola de la comarca. Des d'aleshores, s'ha convertit en un esdeveniment clau del calendari cultural bagenc i en un referent enoturístic arreu del país.
Enguany, la celebració ha tingut un caràcter especial, commemorant els 30 anys amb un programa més llarg i amb actes repartits des de dijous fins diumenge. Aquesta ampliació ha permès arribar a més públic i diversificar les activitats, combinant tradició i innovació.
Una programació per a tots els públics
La plaça Vella d'Artés ha estat el centre neuràlgic de la festa, on s'han concentrat tastos, concerts i la Mostra de Vins de la DO Pla de Bages, amb la participació dels 23 cellers que integren la denominació. Un centenar llarg de referències han estat a disposició dels assistents, que han pogut tastar i comprar vins de proximitat.
Entre els actes més esperats, hi ha hagut la gran follada conjunta de raïm, un gest simbòlic que ha reunit tots els productors per commemorar les tres dècades de trajectòria. També ha estat molt concorreguda la xafada infantil, que cada any desperta gran expectació i que reforça el vincle entre la festa i les noves generacions.
A banda de la mostra, el programa ha inclòs tastos guiats amb sommeliers, maridatges amb productes locals i activitats gastronòmiques. Un dels moments destacats va ser el tast a cegues conduït per Irene Cozas dissabte al vespre i, diumenge, el tast de formatges amb vins guiat per Dúnia Vargas i el tast de varietats locals a càrrec d'Anna Castillo.
Cultura, patrimoni i identitat
La festa ha anat més enllà del vi i ha incorporat propostes artístiques i patrimonials. En aquesta edició s'ha estrenat un mural de grans dimensions al carrer de la Roca, obra de l'artista Quim Turina, que homenatja el treball a la vinya. També s'ha presentat la nova Ruta Matacans de la pedra seca, un recorregut interpretatiu per posar en valor aquesta tècnica constructiva.
Dijous, l'Espai Artium va acollir la presentació del llibre La pedra seca, de Valentí Escalé, una mostra més del caràcter divulgatiu i cultural de la festa.
Una festa que s'estén pel territori
Encara que Artés ha estat el centre, la Festa de la Verema també ha tingut ressò arreu del Bages. A Manresa es va celebrar la Nocturna Vinum a diversos establiments i el mercat del Puigmercadal va oferir un tast guiat de vins. Al llarg del cap de setmana, molts cellers de la DO Pla de Bages van obrir portes al públic, oferint visites i experiències enoturístiques.
També hi va haver activitats de descoberta patrimonial i paisatgística, concerts de música en directe i espais gastronòmics que han completat una programació diversa i adreçada a totes les edats.
Una projecció cada cop més gran
La celebració dels 30 anys coincideix amb un moment de creixement per al sector vitivinícola bagenc. Amb unes 500 hectàrees de vinya registrades i un augment constant de qualitat i producció, la DO Pla de Bages viu un moment d'optimisme. La recuperació de varietats autòctones com la picapoll i l'aposta per la sostenibilitat són part d'aquesta nova etapa.
Des del consistori i la DO s'ha posat en valor que la festa ja ha traspassat l'àmbit local i comarcal, consolidant-se com un esdeveniment d'interès nacional i amb projecció internacional. L'arribada de visitants d'altres comarques i països i la presència cada cop més rellevant de productors i experts en reforcen la dimensió global.
Conclusions i perspectives de futur
La valoració municipal és clara: la 30a Festa de la Verema del Bages ha estat una edició històrica que ha superat totes les expectatives. El rècord de públic i de copes venudes és la millor prova de la vitalitat d'un esdeveniment que combina cultura, patrimoni, gastronomia i identitat.
De cara als pròxims anys, l'Ajuntament d'Artés i la DO Pla de Bages volen continuar fent créixer la festa i mantenint-la com un espai de trobada entre productors, institucions i ciutadania. La celebració dels 30 anys no ha estat un punt final, sinó un nou punt de partida per reforçar el paper del vi bagenc i del Bages com a territori de referència en el món vitivinícola.