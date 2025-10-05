Les Fabricantes reviuen el passat fabril de Valls i Palà de Torroella amb èxit de públic i activitats

Valls de Torroella i Palà de Torroella han acollit una nova edició de Les Fabricantes, les jornades que tenen com a objectiu recuperar i posar en valor el patrimoni històric, cultural i social de les colònies del riu Cardener. L'ambient festiu i participatiu ha estat el protagonista d'una proposta que ha combinat memòria, activitats populars i gastronomia, tot recordant com era la vida a principis del segle XX en aquests nuclis fabrils.
Fires, tallers i visites teatralitzades
Els carrers de les colònies s'han omplert d'artesans i productes de proximitat en una fira que ha actuat com a punt de trobada i intercanvi entre veïns i visitants. Les visites guiades teatralitzades han ofert un viatge en el temps per descobrir la vida quotidiana i l'activitat industrial que marcaven el dia a dia de la comunitat. Actors i guies han recreat escenes i personatges que han permès entendre millor el passat fabril i l'impacte que va tenir al territori.
Música, contes i tradició popular
La programació també ha comptat amb espais per a la cultura popular. Contacontes, concerts de música tradicional i un concurs d'indumentària d'època han aportat color i dinamisme a la celebració. Els jocs de cartes populars i les trobades gastronòmiques, com el sopar de colònia, la fontada popular o el dinar de cassola i brasa, han reforçat la dimensió comunitària i festiva de la cita. Un dels moments més esperats ha estat la presentació de la Sardana de Les Fabricantes, composada pel veí de Valls Àngel Solé i interpretada per la cobla Els Paraires.
Memòria viva de les colònies
Un dels punts centrals de les jornades ha estat el col·loqui amb veïns i veïnes que han compartit les seves vivències personals a les colònies. Aquesta recuperació de testimonis i experiències ha servit per reforçar el vincle comunitari i mantenir viva la memòria col·lectiva. La cloenda arribarà aquest diumenge a la tarda amb Goig, un espectacle que combinarà art, música i llum per reivindicar la tradició oral i els goigs populars.
Una celebració amb arrels i projecció
Les Fabricantes han consolidat un format que va més enllà d'un cap de setmana d'activitats lúdiques i culturals. La iniciativa s'ha convertit en un espai de dinamització cultural i de reivindicació del patrimoni industrial i social del Cardener. Amb una mirada que combina passat i futur, l'edició d'enguany ha tornat a posar en valor la identitat col·lectiva i el llegat històric que encara avui forma part viva del territori.